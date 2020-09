Es wird erwartet, dass die weltweite Ölnachfrage im Jahr 2020 um 9,46 Millionen Barrel pro Tag (bpd) sinken wird, so die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) in ihrem Monatsbericht. In der vorherigen Prognose wurde ein Rückgang um 9,06 Millionen bpd erwartet. Zusätzliche Punkte "Für 2021 wird ein Anstieg der Ölnachfrage um 6,62 Millionen ...

