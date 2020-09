Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Apple. In der Halbleiterbranche bahnt sich eine Mega-Übernahme an: Nvidia will den Chip-Designer Arm übernehmen. Auch bei Apple dürfte man den geplanten Zusammenschluss sehr genau beobachten. Bei den Verkäufen steht Nikola im Visier der Investoren. Der US-Investor Hindenburg Research erhebt schwere Vorwürfe gegen den Konzern. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv