Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Montag, 21. September 2020, 21.45 UhrWenn Kinder Täter werdenWas tun mit straffälligen Minderjährigen?Film von Liz WieskerstrauchJugendliche Straftäter - Alltag in Deutschland. Die Doku "Wenn KinderTäter werden - Was tun mit straffälligen Minderjährigen?" vertieftnach dem Film "Totgeschwiegen" diese Frage.Die Dokumentation von Liz Wieskerstrauch erzählt Fälle vonstraffällig gewordenen Kindern. Und zeigt auf, wie Gerichte, Polizei,Sozialarbeiter und Experten sich bemühen, den jugendlichen Tätern zuhelfen.Jeden Tag geraten in Deutschland junge Menschen aneinander, dieFäuste fliegen, sie knacken Autos oder handeln mit Drogen.Jugendkriminalität ist kein neues Phänomen. Sehr viele Jugendlichebegehen irgendwann mal ein bis zwei Delikte. Lässt man Schwarzfahren,Internetdelikte und Drogenkonsum raus, dann geben 84 Prozent derJungen und 69 Prozent der Mädchen zwischen dem 13. und 18. Lebensjahran, zumindest schon einmal geklaut, etwas zerstört oder jemandengeschlagen zu haben. In der Regel leichte Taten. Die Hälfte von ihnenbegeht ein weiteres Delikt, dann wieder die Hälfte ein viertes und soweiter. Am Ende bleibt eine kleine Gruppe von Intensivtätern, so fünfbis acht Prozent. Sie sind das eigentliche Problem, und mit ihnenbeschäftigt sich die Dokumentation von Liz Wieskerstrauch.Mario ist so ein Intensivtäter. Um ihn zu schützen, wird seinrichtiger Name nicht genannt. Er war schon als Kleinkind hin- undhergerissen zwischen den getrennt lebenden Eltern. Niemand hatte Zeitfür ihn. Mit zwölf Jahren die ersten Schnapspartys. Schuleabgebrochen. Ausbildung abgebrochen. Drogenkarriere.Beschaffungskriminalität. Wegen schwerer räuberischer Erpressungwurde er zu eineinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Die Hälfte derZeit hat er in der Jugendvollzugsanstalt Regis-Breitingen südlich vonLeipzig abgesessen. Für den Rest seiner Strafe hat er einen Platz ineiner streng geführten Jugendwohngemeinschaft Nahe Leipzig bekommen.Das Konzept: viel Arbeit, klare Strukturen für den Tag und eine ganzePortion Zuwendung. Doch nur wer sich in einem Stufensystem beweist,darf bleiben. Wer sich nicht einordnen will, geht sofort zurück insGefängnis.Wie bestraft man jugendliche Straftäter am besten? DasJugendstrafrecht will nicht Strafe und Sühne, es will Erziehung undResozialisierung. Dafür gibt es zahlreiche Sanktionsmöglichkeiten,die die Richter ausschöpfen. Oft wird eine Gefängnisstrafe nur alsUltima Ratio verhängt. Und selbst dort, im Jugendgefängnis, habenerzieherische Maßnahmen Vorrang. Doch der beste Schutz vorStraftaten, darauf bestehen alle Experten - Kriminologen, Gutachter,Polizisten - ist die Prävention. Also hinschauen, wenn in denFamilien etwas schiefläuft, aufmerksam sein, wenn Kinder schon imSchulalter besonders aggressiv auffallen, rechtzeitig pädagogischeMaßnahmen ergreifen und bei ersten Delikten sofort reagieren.Die Polizei in Hamburg hat dafür eine eigene Abteilung fürJugendschutz eingerichtet - Polizeibeamte, die wie Sozialarbeiter mitden Jugendlichen sprechen, sie sowohl kontrollieren als auch ermahnenund sie beraten, wenn es um die Folgen ihrer Taten geht. Dabeisprechen die Beamten auch Aufenthaltsverbote für einen bestimmtenBezirk oder Tatort aus, eine aus ihrer Sicht sehr wirkungsvolleMaßnahme. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4706410