An der Börse ist die Stimmung für den MDAX aktuell freundlich. Das Aktienbarometer klettert um 0,95 Prozent. Derzeit haben die Bullen am Aktienmarkt überwiegend das Sagen. Der MDAX kam auf ein Kursplus von 0,95 Prozent. Der neue Stand für das Aktienbarometer: 27.606 Punkte. Die Top-Werte im MDAX An der Spitze des Index befinden sich zur Stunde die Titel von Metro: /metro_st-aktie , Airbus: /airbus_group-aktie und HelloFresh: /hellofresh-aktie.

