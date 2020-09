DJ Immobilienwirtschaft sieht Innenstädte wegen Corona in Gefahr

BERLIN (Dow Jones)--Trotz aller politischen Maßnahmen sind die deutschen Innenstädte wegen der Folgen der Corona-Krise in Gefahr. Der stationäre Einzelhandel in den Innenstädten ebenso wie die Hotellerie seien "nachhaltig in ihrer Existenz gefährdet", so das Ergebnis des Herbstgutachten 2020 des Rates der Immobilienweisen, der im Auftrag des Spitzenverbands der Immobilienwirtschaft die Auswirkungen der Corona-Krise auf die verschiedenen Nutzungsarten untersucht hat. Nötig seien Förderkonzepte, die in Zukunft viel treffsicherer sein müssen, so der Zentrale Immobilien Ausschusses ZIA.

"Die Lebendigkeit der Innenstädte ist bedroht - es sind die wegbrechenden kleinen Einzelnutzer in Fußgängerzonen und Handelszentren, die fehlen werden", sagt ZIA-Präsident Andreas Mattner. "Wenn wir hier jetzt nicht gegensteuern, fährt der stationäre Einzelhandel gegen die Wand."

Korrekturen bei Mieten und Preisen von Wirtschaftsimmobilien

Anders als der deutsche Wohnimmobilienmarkt seien Wirtschaftsimmobilien besonders anfällig für Konjunktureinbrüche und Unternehmensinsolvenzen.

"Ein anhaltender Einbruch der Nachfrage bei den besonders betroffenen Wirtschaftsbereichen kann zu erheblichen Korrekturen bei Mieten und Preisen führen", sagte Lars Feld von der Universität Freiburg, der die gesamtwirtschaftliche Entwicklung für das Gutachten analysiert hat. Beeinträchtigte oder ausbleibende Mieteinnahmen würden die Renditen der Investoren erheblich reduzieren - mit entsprechenden Auswirkungen auf Immobilienunternehmen, Banken und damit auch auf die Finanzstabilität.

Das bis Ende Juni befristete Kündigungsmoratorium könne hingegen zu einer Problemverschleppung geführt haben. Weitere regulatorische Eingriffe in den Wohnungsmarkt schwächten das Vertrauen in Investitionen. Ein Mietenstopp würde Investitionen in einer Situation bremsen, in der sie am dringendsten gebraucht werden, so die Studie.

Hilfe für Hotellerie nötig

Besonders kritisch sieht es laut Gutachten bei der Hotellerie aus, wo mit einer Erholung erst in den Jahren 2023 und 2024 zu rechnen ist. Auch wenn sich die Übernachtungszahlen in Deutschland in Sommer erholt hätten, seien im ersten Halbjahr 2020 die Übernachtungszahlen in Deutschland um rund 47 Prozent zum Vorjahr gesunken.

"Die bestehenden staatlichen Maßnahmen werden kaum ausreichen, um einer Insolvenzwelle in der Hotellerie entgegenzuwirken, deren Ausmaß durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht verschleiert wird. Es bedarf allerdings faktischer Hilfe und keiner Kosmetik für Regulierung", mahnte ZIA.

Ohne massive Unterstützung und einer Verlängerung bereits existierender Hilfen würden sich die vergangenen Entwicklungen verstärken: Kleine mittelständische Hotelbetriebe mit geringen Liquiditätsreserven und veralteten Konzepten würden aufgeben, der Einfluss finanzstarker Hotelketten zunehmen. In wirtschaftlich schwächeren, ländlichen Räumen würden Betriebsschließungen zu hoher Arbeitslosigkeit und Gewerbesteuerverlusten führen.

Wohnungsmarkt von Corona unbeeindruckt

Positiver ist die Bestandsaufnahme vom Wohnimmobilienmarkt. "Der Wohnungsmarkt zeigt sich von der Corona-Pandemie und ihren Folgen bislang völlig unbeeindruckt. Die Mietausfälle sind vernachlässigbar", erklärte Harald Simons, Vorstand des Forschungsinstituts Empirica AG. Die bisher vorherrschenden Trends der Mietentwicklung schienen ungebrochen. Auch beim Wohnungsbau zeigte sich kein Einbruch, das Angebot wachse weiter. Ebenso stiegen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sowie für Ein- und Zweifamilienhäuser insgesamt unbeeindruckt weiter an, zumal auch die Zinsen anhaltend niedrig sind, ergab das Gutachten.

Wegen der steigenden Heimarbeit und der Erfahrungen während des Corona-Lockdowns könnten laut Gutachten Pendeldistanzen an Bedeutung verlieren. Im Ergebnis könne das Umland der Städte, aber auch ländliche Räume mit entsprechender Anbindung an wirtschaftsstarke Regionen mittelfristig an Bedeutung gewinnen, so das Herbstgutachten.

