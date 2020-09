DJ Oracle bestätigt: Bytedance will uns als US-Partner von Tiktok

NEW YORK (Dow Jones)--Oracle erhält im Werben um die chinesische Videoplattform Tiktok offenbar den Zuschlag. Wie der US-Konzern bestätigte, hat der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance Oracle als Partner in einem Schreiben an das US-Finanzministerium genannt. Zuvor hatte bereits US-Finanzminister Steven Mnuchin davon berichtet und ergänzt, dass die Regierung den Vorschlag aus China diese Woche prüfen wolle.

Das Wall Street Journal hatte am Wochenende berichtet, dass Oracle den Rivalen Microsoft beim Werben um Tiktok ausgestochen habe.

Tiktok war 2017 durch die Zusammenlegung mit der Mitsing-App Musical.ly entstanden, die mit einer Lippensynchronisierungsfunktion für selbstgedrehte Videos erfolgreich geworden war. Tiktok wird von US-Präsident Donald Trump mit einem Verbot bedroht. Trump verdächtigt die populäre Plattform der Spionage für die chinesische Regierung.

