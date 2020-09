"Es gibt keine Anzeichen dafür, dass wir mit den Zinssätzen die untere Grenze erreichen", sagte Philip Lane, Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB), am Montag, wie von Reuters berichtet. In seinem Kommentar zu den Erholungsaussichten merkte Lane an, dass die Grundannahme der EZB davon ausgeht, dass es im Laufe des kommenden Jahres zu lokalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...