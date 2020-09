Zum Wochenstart ist das Fusions- und Übernahmekarussell mal so richtig in Fahrt gekommen. Für 40 Mrd. Dollar hat es nVidia auf ARM Holdings abgesehen. Gilead will Immunomedics für 21 Mrd. Dollar kaufen. Wahnsinn, was da aktuell abgeht. Das könnte die von uns erwartete technische Erholung nach dem 1.500 Punkte-Rutsch der Vorwoche nun doch noch einmal auf Kurs bringen. Ansonsten warten die Marktteilnehmer auf die anstehende Sitzung der amerikanischen Notenbank. Einmal mehr werden die Investoren ganz ...

