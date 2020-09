Der Office Park 4 am Flughafen wien öffnet mit heute, 14. September 2020, seine Pforten. Mit der heutigen Schlüsselübergabe haben die ersten Mieter ihre Büros bereits in der 26.000m2 großen neuen Arbeitswelt in der Airport City Vienna bezogen, der Office Park 4 bietet Raum für rund 2.500 Beschäftigte - Flexible Arbeitsbereiche, vielfältige Co-Working Angebote und topmoderne Eventflächen. Der Energieverbrauch des Gebäudes liegt bei weniger als einem Drittel verglichen mit anderen Büroneubauten. Die markante Landmark an der Einfahrt zum Airport ist aber längst nicht nur Bürostandort, sondern Event-Location und flexibler Co-Working Space zugleich. Ein eigener Kindergarten mit bis zu 7 Gruppen und flexiblen ...

