Es gibt noch Spielraum für den USD/CNH, in den nächsten Wochen in den Bereich von 6,80 zurückzufallen, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Im Einklang mit unserer Erwartung handelte der USD am vergangenen Freitag seitwärts, wenn auch innerhalb einer engeren Spanne als erwartet. Der Grundton hat sich etwas abgeschwächt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...