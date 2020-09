Die International Air Transport Association (IATA) hat IATA ONE Source gestartet, eine Online-Plattform, die der Luftfrachtindustrie hilft, sich den Lieferbedürfnissen mit der Verfügbarkeit an Infrastrukturressourcen und Zertifizierungen der Dienstanbieter die Wertkette entlang anzupassen. Bildquelle: Shutterstock.com Das ist besonders inmitten der Covid-19-Krise aktuell. ONE Source...

Den vollständigen Artikel lesen ...