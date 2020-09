Die Exklusivität von TOTUM-070 wird in den USA und in Europa für die Senkung des LDL-Cholesterinspiegels im Blut, einem Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, garantiert;

Geistige Eigentumsrechte zum Schutz der Zusammensetzung des Wirkstoffs TOTUM-070 für Lebensmittel- und pharmazeutische Anwendungen;

Ein Meilenstein in der weiteren Entwicklung von TOTUM-070, bei der Suche nach kommerziellen Partnerschaften und bei der Zulassung von gesundheitsbezogenen Angaben in Europa und Nordamerika.

VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 ALVAL, PEA/SME-qualifiziert), ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich der wissenschaftlichen Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten verschrieben hat, gab bekannt, dass es ein amerikanisches und europäisches Patent für TOTUM-070 erhalten hat, den Wirkstoff des Unternehmens zur Senkung des LDL-Cholesterins im Blut ("schädliches Cholesterin").

TOTUM-070 ist eine Kombination von Pflanzenextrakten, die weder Phytosterine noch Rotschimmelreis enthält und von der firmeneigenen Forschungs- und Entwicklungsplattform von VALBIOTIS mit Sitz in Riom (63) entwickelt wurde. Das Patent wurde für die Vereinigten Staaten, Europa und Südafrika erteilt.

TOTUM-070 wirkt gegen überschüssiges LDL-Cholesterin, das ein bekannter Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Hauptursache für Atherosklerose ist1. Man geht davon aus, dass im Jahr 2020 über 174 Millionen Erwachsene in den USA und Europa an Hypercholesterinämie leiden werden. Der Markt für nicht verschreibungspflichtige Produkte wird in diesen Regionen auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt2

Sébastien Peltier, CEO von VALBIOTIS, dazu: "Mit TOTUM-070 zielen wir auf einen wichtigen Markt ab, einen Markt, in dem wir uns durch unser spezifisches Pflanzen-Know-how, ein hohes Maß an klinischer Evidenz und robustes geistiges Eigentum weltweit auszeichnen. Diese Strategie hat bereits Früchte getragen, und zwar mit einer bedeutenden Partnerschaft, die auf die Entwicklung und Vermarktung unseres ersten Wirkstoffs, TOTUM-63, abzielt. Der Erhalt dieses Patents für TOTUM-070 in Regionen, in denen die Bevölkerung besonders von Hypercholesterinämie betroffen ist, stellt einen Meilenstein in unserem Entwicklungsmodell dar, das auf den Aufbau neuer Partnerschaften dieser Größenordnung abzielt.

Das TOTUM-070-Patent deckt ein breites Spektrum von Lebensmittel- und pharmazeutischen Anwendungen im Zusammenhang mit Fettstoffwechselstörungen ab, z. B. Dyslipidämie, Cholesterin und Triglyceride. Es steht im Mittelpunkt einer internationalen Anmeldestrategie, die über die USA und Europa hinausreicht.

Eine klinische Phase-II-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von TOTUM-070 bei Menschen mit unbehandelter mäßiger Hypercholesterinämie wird noch vor Ende des Jahres gestartet. Der Beginn dieser Studie wird später mitgeteilt werden.

Ziel von VALBIOTIS ist es, die erste geschützte gesundheitsbezogene Angabe zur Senkung des LDL-Cholesterins, insbesondere in Europa und Nordamerika, für ein Produkt zu erhalten, das weder Phytosterine noch Rotschimmelreis enthält.

ÜBER VALBIOTIS

VALBIOTIS ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten, um ungedeckten medizinischen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.

Der innovative Ansatz von VALBIOTIS soll die Gesundheitsversorgung durch die Entwicklung einer neuen Klasse von Ernährungslösungen revolutionieren, die darauf abzielen, das Risiko schwerer Stoffwechselkrankheiten zu senken. Diese Lösungen setzen an mehreren Zielen an und werden durch die Verwendung pflanzlicher Inhaltsstoffe ermöglicht.

Die Produkte sollen an Akteure im Gesundheitsbereich lizenziert werden.

VALBIOTIS wurde Anfang 2014 in La Rochelle gegründet und hat zahlreiche Partnerschaften mit führenden akademischen Zentren geschlossen. Das Unternehmen unterhält drei Standorte in Frankreich Périgny, La Rochelle (17) und Riom (63).

VALBIOTIS ist Mitglied des Netzwerks "BPI Excellence" und hat von BPI France den Status "innovatives Unternehmen" erhalten. Außerdem hat Valbiotis den Status "Junges innovatives Unternehmen" erworben und von der Europäischen Union umfangreiche finanzielle Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für seine Forschungsprogramme erhalten. VALBIOTIS ist ein PEA-KMU-qualifiziertes Unternehmen.

Erfahren Sie mehr über VALBIOTIS: www.valbiotis.com

Name: Valbiotis

ISIN-Code: FR0013254851

Mnemonischer Code: ALVAL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Ziele von VALBIOTIS, die auf rationalen Hypothesen und den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Dies stellt jedoch in keiner Weise eine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und diese Prognosen können auf der Grundlage von Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Finanzmärkte sowie einer bestimmten Anzahl von Risiken und Zweifeln, einschließlich der im VALBIOTIS-Kerndokument beschriebenen, das am 31. Juli 2020 bei der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) eingereicht wurde (Antragsnummer R20-018), überdacht werden. Diese Dokumente sind verfügbar auf der Website des Unternehmens (www.valbiotis.com).

1 2018 Guideline on the Management of Blood Cholesterol, ein Bericht des American College of Cardiology American Heart Association, Journal of the American College of Cardiology, 2019.

2 Daten von AEC-Partnern für die USA und fünf prioritäre europäische Länder von VALBIOTIS (Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Großbritannien), 2020.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

