DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FINANZAUFSICHT - Der Betrugsskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard hat dem Finanzplatz Deutschland und der Aktienkultur schweren Schaden zugefügt. Hans-Walter Peters, Präsident des Privatbankenverbands BdB, fordert deshalb Konsequenzen. "Es darf kein Stein auf dem anderen bleiben", sagt er im Handelsblatt-Interview. Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen in Milliardenhöhe eingeräumt und wenig später Insolvenz angemeldet. Die Hauptverantwortung dafür tragen aus Sicht von Peters die Wirtschaftsprüfer, die die Abschlüsse des Konzerns jahrelang absegneten. Für sie müsse es deshalb "schärfere Regeln" geben. Darüber hinaus plädiert Peters für eine Reform der Finanzaufsicht. "Wenn es kritische Presse- oder Analystenberichte zu Unternehmen gibt, die vom sogenannten Mainstream abweichen, müssen die Behörden dem unverzüglich nachgehen", fordert der Manager, der im Hauptberuf Chef der Hamburger Privatbank Berenberg ist. "Für solche Fälle brauchen wir eine schnelle Eingreiftruppe, die Ermittlungen aufnehmen und vor Ort Prüfungen vornehmen kann." (Handelsblatt)

FINANZMARKT - Die Bundesregierung will die Etablierung der europaweit einheitlichen Regulierung von Krypto-Assets und Stablecoins wie Libra mit Hochdruck voranbringen. "Wie wir mit Stablecoins von globaler Reichweite umgehen, ist eine zentrale Frage", sagte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. "Wenn Europa keine Antwort darauf hat, werden sie irgendwann ohne Europa eingeführt." Die Regulierung von Kryptowerten ist Teil der Digital-Finance-Strategie der EU-Kommission. Die Strategie soll den Weg der nächsten fünf Jahre zu einer digitalen Finanzmarktunion beschreiben. Das Konzept ist für das dritte Quartal angekündigt. Am Wochenende beim informellen Ecofin hatten fünf Länder eine strikte Regulierung von sogenannten Stablecoins, mit Wertpapieren unterlegten Krypto-Assets, verlangt. Auch ein Verbot muss demnach möglich sein, forderten Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande. (Börsen-Zeitung)

SCHULEN - Zehn Wochen nach dem Start des Sofortprogramms von Bund und Ländern zur Beschaffung mobiler Endgeräte für benachteiligte Schüler haben zehn Bundesländer ihre Programmmittel vollständig oder annähernd vollständig bewilligt. Das geht aus einer Umfrage der Süddeutschen Zeitung in den Kultusministerien hervor. Wann genau die Tablets und Laptops bei den Schülern ankommen, kann indes nur ein Land sagen. (SZ)

OSTDEUTSCHLAND - Marco Wanderwitz sieht die Lage im wiedervereinigten Deutschland vor allem positiv. Ein wenig natürlich ist das der Jobbeschreibung des sächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten geschuldet: Als Ostbeauftragter der Bundesregierung muss und will er mit den Stärken des Wirtschaftsstandorts werben. Aber nicht nur, denn aktuell häufen sich die guten Wirtschaftsnachrichten für den Osten. Pünktlich zum 30-jährigen Einheitsjubiläum am 3. Oktober tun sich neue Chancen für die neuen Bundesländer auf: Tesla baut am strukturschwachen Ostrand Berlins eine riesige Fabrik für Elektroautos. Der Chemiekonzern BASF errichtet eine Produktionsstätte für Batterieteile in Brandenburg, und der Batteriehersteller CATL siedelt sich in Thüringen an. "Die Ansiedlungen neuer Fabriken bestätigen, dass wir in den neuen Ländern auf dem richtigen Weg sind", sagt Wanderwitz dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

ÖSTERREICH - Österreichs Finanzminister Gernot Blümel warnt in einem Interview davor, den Wiederaufbauplan der Europäischen Union als Einstieg in eine Schuldenunion zu nutzen und fordert eine schnelle Rückkehr zu soliden Finanzen nach der Corona-Krise: "In der EU werden regelmäßig die Regeln gebrochen", kritisiert er. (Welt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2020 00:25 ET (04:25 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.