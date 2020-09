Mit 9 Punkten Abschlag präsentierte sich der DAX zum Wochenstart ebenso ruhig, wie nach den 6 Punkten Minus am Freitag. Dabei begann die Handelswoche durchaus sportlich, ließ jedoch schnell an Dynamik nach. Was war insgesamt das Thema am Markt? DAX-Wochenstart ohne nachhaltigen Ausbruch Zur Eröffnung der Tradingwoche bestand die Möglichkeit, auf der Oberseite das Chartbild entsprechend zu erweitern. Mit Kursen über 13.313 Punkten war kurzzeitig das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...