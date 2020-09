Mit 9 Punkten Abschlag präsentierte sich der DAX zum Wochenstart ebenso ruhig, wie nach den 6 Punkten Minus am Freitag. Dabei begann die Handelswoche durchaus sportlich, ließ jedoch schnell an Dynamik nach. Was war insgesamt das Thema am Markt? DAX-Wochenstart ohne nachhaltigen Ausbruch Zur Eröffnung der Tradingwoche bestand die Möglichkeit, ...

