Chinas wirtschaftliche Erholung hat sich im vergangenen Monat beschleunigt. Einige wichtige Indikatoren zogen stärker an, als Pekings unterstützende Maßnahmen zur Ankurbelung des Wachstums inmitten der Coronavirus-Pandemie in Kraft traten.

Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Gradmesser für Chinas Konsum, zogen erstmals in diesem Jahr wieder an und stiegen im August um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die am Dienstag vom Nationalen Statistikamt veröffentlichten Daten zeigen. Im Juli waren die Umsätze um 1,1 Prozent gesunken, und vom Wall Street Journal befragte Analysten hatten für August mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet.

Die Industrieproduktion stieg im vergangenen Monat um 5,6 Prozent nach einem Anstieg von 4,8 Prozent im Juli, wie das Statistikamt mitteilte. Die befragten Ökonomen hatten ein Wachstum von 5,2 Prozent prognostiziert.

Die Anlageinvestitionen sanken im Zeitraum von Januar bis August im Vergleich zum Vorjahr damit nur noch um 0,3 Prozent, nachdem sie in den ersten sieben Monaten des Jahres um 1,6 Prozent zurückgegangen waren. Das entsprach den Schätzungen der Ökonomen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise August Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index September PROGNOSE: 7,0 zuvor: 3,7 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August Industrieproduktion PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 71,1% zuvor: 70,6% 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.392,25 +0,33% Nasdaq-100-Indikation 11.320,00 +0,40% Nikkei-225 23.441,90 -0,50% Hang-Seng-Index 24.770,94 +0,53% Kospi 2.441,45 +0,56% Shanghai-Composite 3.292,46 +0,42% S&P/ASX 200 5.896,90 -0,04%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während es an den chinesischen Börsen dank guter Konjunkturdaten weiter nach oben geht, lastet auf dem japanischen Aktienmarkt der stärkere Yen. Ein Thema an der Tokioter Börse ist auch die Wahl von Yoshihide Suga zum neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei Japans (LDP) am Vortag. Suga dürfte nun am Mittwoch vom japanischen Parlament zum neuen Premierminister gewählt werden. Suga hatte sich in der Vergangenheit kritisch zu den Gebühren der japanischen Telekommunikationsanbieter geäußert, was deren Aktien schon am Montag kräftig unter Druck setzte und nun erneut nachgeben lässt. KDDI und NTT Docomo fallen um je 1,3 Prozent. Für Sony geht es um gut 2 Prozent nach unten. Ursächlich für den Kursverlust ist ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach hat Sony das Produktionsziel für die Playstation 5 wegen Problemen mit den Chips um 20 Prozent gesenkt. Kaum verändert tendiert die Börse in Sydney, nachdem die australische Notenbank das Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung veröffentlicht hat. Dieses enthielt keine Überraschungen. Unter den Einzelwerten in Sydney gewinnen BHP 0,5 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktie auf "Buy" hochgestuft hat.

US-NACHBÖRSE

Fedex stiegen nachbörslich um 0,5 Prozent. Das Logistikunternehmen profitiert vom wachsenden Online-Handel und erhöht deshalb mit Beginn des kommenden Jahres die Gebühren um 4,9 Prozent. Die eher verhaltene Reaktion der Anleger dürfte damit zusammenhängen, dass Fedex nach Börsenschluss am Dienstag die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vorlegen wird. In Erwartung dieser Daten dürften sich viele Investoren zurückgehalten haben. Mit Enttäuschung wurden derweil die Drittquartalszahlen des auf Eigenheime spezialisierten Bauunternehmens Lennar aufgenommen. Die Aktie fiel um 4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.993,33 1,18 327,69 -1,91 S&P-500 3.383,54 1,27 42,57 4,73 Nasdaq-Comp. 11.056,65 1,87 203,11 23,23 Nasdaq-100 11.277,76 1,72 190,36 29,14 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 860 Mio 822 Mio Gewinner 2.448 1.438 Verlierer 591 1.546 Unverändert 60 97

Fester - Gestützt wurde das Sentiment von gestiegenen Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus. Ein treibender Faktor waren Aussagen von Astrazeneca, wonach die klinischen Versuche mit einem vielversprechenden Corona-Impfstoff nach einer kurzen Pause zumindest in Großbritannien wieder aufgenommen werden. Zudem hatte sich Pfizer-CEO Albert Bourla gegenüber CBS News zuversichtlich geäußert, bis Jahresende einen Impfstoff verfügbar zu haben. Pfizer arbeitet hier mit Biontech zusammen. Die Pfizer-Aktie rückte um 2,6 Prozent vor, Biontech gewannen 3,6 Prozent. Oracle sprangen um 4,3 Prozent nach oben. Nachdem Microsoft im Werben um die chinesische App Tiktok verschmäht wurde, soll Oracle offenbar nun den Zuschlag erhalten. Microsoft rückten 0,7 Prozent vor. Nvidia kletterten um 5,8 Prozent aufwärts. Der japanische Technologiekonzern Softbank hat den Verkauf des britischen Chipdesigners Arm Holdings im Wert von rund 40 Milliarden Dollar an Nvidia bestätigt. Der größte US-Mobilfunkanbieter Verizon Communications kauft Tracfone für rund 6,25 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien von der mexikanischen America Movil. Verizon gewannen 0,9 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 0,4 0,13 -107,3 5 Jahre 0,25 0,9 0,24 -167,1 7 Jahre 0,46 1,6 0,44 -178,8 10 Jahre 0,68 0,7 0,67 -176,9 30 Jahre 1,42 0,4 1,41 -164,9

Staatsanleihen waren angesichts der gestiegenen Risikoneigung der Anleger nicht gefragt. Die Zehnjahresrendite stieg bei sinkenden Notierungen um 0,7 Prozent auf 0,68 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1894 +0,2% 1,1867 1,1857 +6,1% EUR/JPY 125,65 +0,2% 125,46 125,63 +3,1% EUR/GBP 0,9249 +0,1% 0,9237 0,9235 +9,3% GBP/USD 1,2858 +0,1% 1,2848 1,2837 -3,0% USD/JPY 105,65 -0,1% 105,71 105,97 -2,8% USD/KRW 1179,35 -0,2% 1181,82 1183,24 +2,1% USD/CNY 6,7831 -0,4% 6,8105 6,8304 -2,6% USD/CNH 6,7800 -0,4% 6,8084 6,8286 -2,7% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7329 +0,5% 0,7291 0,7283 +4,6% NZD/USD 0,6727 +0,4% 0,6701 0,6692 -0,1% Bitcoin BTC/USD 10.728,51 +0,1% 10.718,26 10.373,51 +48,8%

Der Euro zeigte gegen den Dollar wieder Stärke und legte den vierten Tag in Folge zu, nachdem er seit Anfang September etwas nachgegeben hatte. Im Blick stehe bereits die Fed-Entscheidung am Mittwoch, hieß es. Die ING sieht aber die lockere Politik der US-Notenbank als eingepreist an, so dass die Fed-Aussagen kaum eine weitere Schwächung des Greenback nach sich ziehen dürften. Der Dollar-Index gab 0,3 Prozent nach. Das Pfund zeigte sich stabilisiert. Stützend wirkten laut Kit Juckes von der Societe Generale Berichte, wonach der Widerstand gegen die Pläne von Premier Boris Johnson im Parlament wächst, Teile der Brexit-Vereinbarung mit der EU zu brechen. Gegen den Dollar stieg die britische Devise um 0,5 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,20 37,26 -0,2% -0,06 -35,1% Brent/ICE 39,51 39,61 -0,3% -0,10 -35,9%

Der Ölpreis notierte niedriger. Der Ölkonzern BP kommt in zwei von drei Szenarien zu der Schlussfolgerung, dass sich langfristig die Nachfrage nach Öl nie mehr auf das Niveau vor der Corona-Pandemie erholen werde. Nach Ansicht der Opec wird der dramatische Wirtschaftseinbruch durch die Pandemie die globale Energienachfrage schlimmer und länger beeinträchtigen als bisher befürchtet. In ihrem Monatsbericht erhöhte die Opec ihre Schätzung für den Wegfall des weltweiten Ölbedarfs in diesem Jahr auf 9,5 Millionen Barrel pro Tag - ein Rückgang um 9,5 Prozent gegenüber dem Bedarf des vergangenen Jahres. Der Preis für das Barrel der Sorte Brent gab 0,5 Prozent nach auf 39,63 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.967,58 1.956,78 +0,6% +10,80 +29,7% Silber (Spot) 27,46 27,18 +1,1% +0,29 +53,9% Platin (Spot) 962,35 959,00 +0,3% +3,35 -0,3% Kupfer-Future 3,07 3,07 +0,2% +0,01 +8,7%

Der Goldpreis legte mit dem schwächelnden Dollar auf 1.959 Dollar je Feinunze zu gegenüber 1.940 Dollar am Vortag. Damit bewegte er sich weiter in einer Spanne zwischen 1.920 und 1.980 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

USA / CHINA

Trotz der ständigen Kritik des Weißen Hauses an der chinesischen Corona-Politik haben die USA ihre strikte Reisewarnung für die Volksrepublik gelockert. Die Bedingungen in China hätten sich verbessert, erklärte das Außenministerium in Washington.

NATURKATASTROPHEN USA

Angesichts des heranziehenden Hurrikans "Sally" ist für Teile der US-Südküste der Notstand ausgerufen worden. Der Wirbelsturm gewann am Montag an Kraft und wurde von den Meteorologen auf die Hurrikan-Stärke 2 auf der fünfstufigen Skala heraufgestuft.

DAIMLER

hat in den USA einen weiteren Teilerfolg auf dem Weg zur endgültigen Einigung bei der Auseinandersetzung um zu hohe Diesel-Abgaswerte erzielt. Die Regulierungsbehörden haben bereits geschlossenen Vergleichen zugestimmt, teilte der Konzern mit. Die Vereinbarungen seien nun beim US-Bundesgericht für den District of Columbia eingereicht worden, das dem Vergleich final zustimmen müsse.

CITIGROUP

US-Bundesaufsichtsbehörden bereiten laut Kreisen eine Rüge der Citigroup vor, weil die Bank versäumt hat, ihre Risikomanagementsysteme zu verbessern - eine umfangreiche Palette von Technologien und Verfahren, die darauf ausgelegt sind, problematische Transaktionen, riskante Geschäfte und alles andere zu erkennen, was der Bank schaden könnte.

SONY

hat seine Produktionsprognosen für die neue Spielkonsole Playstation 5 laut einem Agenturbericht um mehr als ein Viertel gesenkt. Grund dafür seien Produktionsprobleme mit den maßgefertigten Chips für die neue Konsole, sagten informierte Personen der Nachrichteagentur Bloomberg.

