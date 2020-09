Der deutsche Leitindex geht kaum bewegt in den Dienstagshandel.MIt einem Plus von 0,21 Prozent auf 13.220,81 Punkte ist der DAX stabil in die Sitzung am Dienstag gestartet.Tags zuvor war ein Vorstoß des DAX auf über 13.300 Punkte rasch beendet worden und das Aktienbarometer bestätigte damit seinen jüngsten Schlingerkurs."Damit bleibt fraglich, ob der deutsche Leitindex grundsätzlich in der Lage sein wird, sich nachhaltig von der 13.300er Marke nach oben abzusetzen", schrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...