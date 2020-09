DJ EUREX/Bund-Future weitet Konsolidierung aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future handelt am Dienstag im Verlauf leicht im Plus. Der Dezember-Kontrakt steigt um 7 Ticks auf 174,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,14 Prozent und das Tagestief bei 173,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.111 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 135,11 Prozent.

Damit befindet sich der Bund-Future für die Marktstrategen der Helaba weiterhin in seiner Konsolidierung. Dies sei auch daran abzulesen, dass die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe seit Anfang Juni richtungslos zwischen minus 0,55 und minus 0,35 Prozent pendele. Daran werde sich vorerst wohl nichts ändern, zumal bei dn am Berichtstag anstehenden Konjunkturdaten keine starken Abweichungen vom Marktkonsens erwartet werden. Auch für die Zinsentscheidung der US-Notenbak am Mittwoch sei nicht mit Überraschungen zu rechnen. Auf Widerstände treffe der Bund-Future bei 174,51 und 175,08 Prozent, entscheidend auf der Unterseite sei das jüngste Tief bei 173,06.

