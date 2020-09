FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag nahezu stabil in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig auf 174,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stagnierte auf minus 0,48 Prozent. An anderen Anleihemärkten in Europa war die Markteröffnung ebenfalls ruhig.

Wesentliche Impulse gab es am Morgen nicht. Am Vormittag stehen in der Eurozone die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts auf dem Programm. Es wird mit einer leichten Stimmungseintrübung gerechnet. In den USA werden unter anderem Produktionsdaten aus der Industrie erwartet. Die Erholung von dem Einbruch in der Corona-Krise dürfte sich verlangsamt fortsetzen./bgf/men