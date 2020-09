Frankfurt (ots) -- Weiterbildung: berufundfamilie remote café mit kostenlosen Online-Sessions - auch zum vereinbarenden Krisenmanagement- Praxisberichte: Interviewfilme "Remote Work & Führen auf Distanz" jetzt auf berufundfamilie-Website abrufbar Für 98,5 % der nach dem audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule zertifizierten Arbeitgeber hat sich ihre strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik als Mittel des Risikomanagements in der Coronakrise bewährt.[1] Die systematische Vereinbarkeitspolitik erlaubt zudem in für das Personalmanagement fordernden Situationen/ Phasen einen frühestmöglichen Turnaround. Übersetzt: Mittels strategischer Vereinbarkeit können Arbeitgeber aus Krisen sogar gestärkter hervorgehen als sie es zuvor waren.Die neue Online-Publikation der berufundfamilie Service GmbH mit dem Titel "Der Dreh mit der Vereinbarkeit" zu Krisen- und Turnaround-Management zeigt auf 24 Seiten, welche Bedeutung die systematische Gestaltung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben für die anhaltende Produktivität und letztendlich für den Fortbestand von Organisationen hat - auch angesichts einer kollektiven Ausnahmesituation wie der Coronapandemie mit all ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Implikationen. Aufgeführt sind Maßnahmen, die zertifizierte Arbeitgeber im Rahmen ihrer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik während der Coronakrise ergriffen haben. Die Rubriken lauten:- Arbeitszeit und -ort flexibilisieren- Zeit gutschreiben und zusätzlich gewähren- Home-Office unterstützen- Digitalisierungsprojekte beschleunigen- Informationen sammeln, bereitstellen & Weiterbildung verfolgen- Informelle Kommunikation fördern- Externe Kommunikation weiterverfolgen- Führungskräfte einbinden und stärken- Zeichen der Wertschätzung setzen- Unterstützung für Familien leisten Vertreter*innen aktueller Zertifikatsträger verraten zudem in O-Tönen, welche Vereinbarkeitswege sie gegangen sind und gehen. Zusätzlich bietet der Ideengeber Tipps, wie sich die Erfahrungen in Wert setzen lassen, um sich als Arbeitgeber zukünftig noch besser aufstellen zu können. Dabei zeigt sich, dass ein vereinbarender Turnaround aktuell vier Aufgabenfelder umfasst: Beschäftigte binden und gewinnen, Eigenverantwortung stärken & Entgrenzung vermeiden, Flexibilisierung von Arbeitsmodellen ausbauen, Führungskräfte und Führungsarbeit unterstützen.Der Ideengeber "Der Dreh mit der Vereinbarkeit: Krisen- und Turnaround-Management mit systematischer familien- und lebensphasenbewusster Personalpolitik" ist kostenlos über die Website der berufundfamilie Service GmbH abrufbar: https://bit.ly/329gUnmWiedereröffnung des remote cafés und InterviewfilmeWie zertifizierte Arbeitgeber die Coronakrise meisterten und meistern und wie es in der neuen Normalität mit der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik weitergehen wird, ist auch Thema im remote café der berufundfamilie. Die kostenlosen Online-Sessions sind nach der Sommerpause ab sofort wieder über die Website der berufundfamilie buchbar (unter "Auditierungen" > "berufundfamilie remote café").Ab jetzt ebenfalls auf der berufundfamilie Website zu finden sind die Interviewvideos aus der Serie "Remote Work & Führen auf Distanz" (unter "Auditierungen" > "Gute Praxis"), für die Führungsverantwortliche zertifizierter Arbeitgeber den Auditorinnen Sigrid Bischof und Birgit Mogler Rede und Antwort standen. In den Gesprächen, die ab Ende Mai 2020 geführt wurden, verraten die Vertreter*innen von Unternehmen und Institutionen, welche konkreten Lösungen ihre Organisation für die Zusammenarbeit der Teams und das dazugehörige Leadership während der Coronapandemie gefunden haben, und geben einen Ausblick auf die Zukunft der Arbeit.Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden über 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. www.berufundfamilie.de (http://www.berufundfamilie.de)[1] berufundfamilie Scout "Stark in und nach der Krise - Corona und Vereinbarkeit", Kurzumfrage unter 130 nach dem audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule zertifizierten Arbeitgebern, 16.04. bis 07.05.2020