DJ Grünen und Linke verlieren in Umfrage

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Grüne und Linke haben in einer jüngsten Umfrage verloren, während die Union zugelegt hat. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 35,5 Prozent und damit einen halben Punkt mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Hingegen verloren die Grünen einen Punkt auf 17 Prozent und die Linke einen halben Punkt auf 7,5 Prozent. Die SPD hielt mit 16 Prozent ihren Wert aus der Vorwoche. AfD und FDP gewannen jeweils einen halben Punkt auf 11,5 Prozent und 7 Prozent.

Wäre jetzt Bundestagswahl, reichte es laut der Erhebung, für die vom 11. bis zum 14. September insgesamt 2.036 Personen befragt wurden, sowohl für eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD, die zusammen auf 51,5 Prozent kommt, als auch für ein Bündnis aus Union und Grünen, das zusammen 52,5 Prozent erreicht.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2020 03:13 ET (07:13 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.