Zürich (ots) - Das Migros-Kulturprozent hat dieses Jahr wiederum einen deutsch- und einen französisch-sprachigen Schauspiel-Wettbewerb durchgeführt: am 18. und 19. August im Arsenic in Lausanne für die französischsprachigen und am 8. und 9. September im Miller's Studio in Zürich für die deutschsprachigen Schauspielschülerinnen und -schüler. 14 Talente haben die zwei internationalen Jurys überzeugt. Sie erhalten Preisgelder in der Höhe von insgesamt 178'800 Franken.Einen Studienpreis Schauspiel 2020 des Migros-Kulturprozent von je 14'400 Franken erhalten:- Bénédicte Amsler, aus Genf, Manufacture, Haute École des arts de la scéne, Lausanne- Jara Bihler, aus Basel, Otto Falckenberg Schule, München- Moritz Bürge, aus Mühleturnen, Hochschule der Künste, Bern- Clara Cesalli, aus Sion, Institut des Arts de Diffusion, Louvain-la-Neuve (Belgien)- Johanna Freigang, aus Zürich, Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover- Bastian Inglin, aus Baar, Hochschule für Musik und Theater, Rostock- Laura Moreno, aus Eysins (VD), Institut National Supérieur des Arts du Spectacle, Bruxelles- Anselm Müllerschön, aus Basel, Otto Falckenberg Schule, München- Jonas Julian Niemann, aus Zürich, Zürcher Hochschule der Künste- Isaline Prévost, aus Genf, Manufacture, Haute École des arts de la scéne, Lausanne- Hannes Schraner, aus Wiedlisbach, Zürcher Hochschule der Künste- Antoinette Ullrich, aus Arlesheim, Hochschule der Künste, Bern Die Preise für die beste Partnerrolle in der Höhe von je 3'000 Franken gehen an:- Naïma Perlot-Lhuillier, Manufacture, Haute École des arts de la scéne, Lausanne- Marlina Mitterhofer, Otto Falckenberg Schule, München Jury Westschweiz: Mathieu Bertholet, Direktor Théâtre POCHE/GVE, Genf; Guillaume Béguin, Regisseur und Schauspieler, Lausanne; Anne Bisang, Direktorin Théâtre Populaire Romand, La Chaux-de-Fonds; Mathias Bremgartner, Projektleiter Theater, Direktion Kultur und Soziales, Migros-Genossenschafts-Bund; Barbara Tobola, Schauspielerin, Genf.Jury Deutschschweiz: Jan Bosse, Regisseur u. a. Kammerspiele München, Deutsches Theater Berlin, Thalia Theater Hamburg; Mathias Bremgartner, Fachexperte Theater, Direktion Kultur und Soziales, Migros-Genossenschafts-Bund; Christoph Frick, Regisseur und Autor, u. a. Theatergruppe Klara, Kammerspiele München, Staatstheater Darmstadt; Regula Schröter, Dramaturgin, Theater Bremen; Susanne-Marie Wrage, Schauspielerin.Infobox Talentförderung des Migros-KulturprozentDas Migros-Kulturprozent fördert seit 1969 Schweizer Nachwuchskünstlerinnen und -künstler. Rund 3'000 vielversprechende Talente wurden bisher mit insgesamt 41 Millionen Franken unterstützt und auf dem Weg von der Ausbildung in den Beruf mit umfassenden Fördermassnahmen begleitet. Das Migros-Kulturprozent stellt auf seiner Online-Talentplattform zudem herausragende Talente mit ihrer Biografie, Bildern und Tonbeispielen vor. Kulturveranstalter, Kulturschaffende und Künstleragenturen können so einfach und unkompliziert Nachwuchstalente entdecken.Talentwettbewerbe: www.migros-kulturprozent.ch/talentwettbewerbe (http://www.migros-kulturprozent.ch/talentwettbewerbe)* * * * * *Das Migros-Kulturprozent ist ein freiwilliges, in den Statuten verankertes Engagement der Migros für Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft.www.migros-kulturprozent.ch (http://www.migros-kulturprozent.ch)