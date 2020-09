FPT Software, das größte IT-Unternehmen Vietnams, gibt bekannt, dass es kürzlich von OutSystems, dem weltweit führenden Unternehmen für die Low-Code-Anwendungsentwicklung, als "Rising-Star-Partner" des Jahres in der asiatisch-pazifischen Region ausgezeichnet wurde.

FPT Software has recently been recognized by OutSystems as a "Rising Star" Partner of the year in the Asia-Pacific region. (Graphic: Business Wire)

Durch den Beginn einer Kooperation mit OutSystems Ende 2019 ist es FPT Software gelungen, das größte Team von Entwicklern zusammenzustellen, das für die Low-Code-Plattform zertifiziert ist. Es umfasst derzeit 395 Zertifizierungen und ist damit unter allen Partnern im asiatisch-pazifischen Raum das größte Team.

"Diese Ergebnisse zeigen, dass sich eine Investition in die Mitarbeiter, in digitale Fertigkeiten und technisches Fachwissen immer lohnt. Wir setzen uns dafür ein, digitale Technologien zu nutzen, um unseren Kunden und Partnern Mehrwert anzubieten", so Tran Dang Hoa, Senior Executive Vice President und Chief Operation Officer von FPT Software.

"In einer Welt, in der Schnelligkeit und Agilität immer wichtiger werden, sind Low-Code-Anwendungen die Antwort. Wir sind stolz darauf, dass unsere Kooperation mit OutSystems Unternehmen in der Region einen besseren Zugang zu diesem aufstrebenden Softwareentwicklungskonzept gewährt und damit deren digitale Transformation beschleunigt", so Tran Dang Hoa weiter.

FPT Software wurde unter mehr als 20 leistungsstarken Partnern von OutSystems ausgezeichnet, die am Aufbau von Exzellenzzentren und an der Umsetzung außergewöhnlicher digitaler Transformationsprojekte für Kunden aus aller Welt beteiligt sind.

"Unsere Partner sind ein wesentlicher Teil des OutSystems-Teams, weil unsere Kunden sich sowohl bei der Strategie als auch bei der Umsetzung auf deren Know-how verlassen", so Peter Dunlap, Vice President des Bereichs Channels and Alliances von OutSystems. "Durch ihre Branchen- und Praxiserfahrung und ihre Beratungsleistungen sind diese preisgekrönten Partner integraler Bestandteil des Erfolgs unserer gemeinsamen Kunden."

Im Jahr 2024 wird die Low-Code-Anwendungsentwicklung weltweit mehr als 65 Prozent der gesamten Aktivitäten im Bereich der Anwendungsentwicklung ausmachen, so ein von Gartner im vergangenen Jahr veröffentlichter Bericht. Man geht davon aus, dass die asiatisch-pazifische Region von 2019 bis 2024 das schnellste Wachstum verzeichnen wird.

Als erster Managed Services Partner von OutSystems in Japan bietet FPT Software auf der Low-Code-Plattform des Unternehmens ein umfassendes Serviceleistungsangebot von der Entwicklung über den Betrieb bis hin zur Wartung von Softwareanwendungen. Nach mehr als zwanzig Jahren als führender Anbieter von IT-Dienstleistungen in Südostasien wandelt sich das Unternehmen allmählich zu einem End-to-End-Anbieter von Serviceleistungen für die digitale Transformation. Mit seiner Präsenz in fast 20 Ländern weltweit wird 2025 voraussichtlich die Hälfte des weltweiten Umsatzes von FPT Software auf Serviceleistungen für die digitale Transformation entfallen.

Über FPT Software

FPT Software ist ein globales Technologie- und IT-Serviceunternehmen mit Sitz in Vietnam, das Erlöse von rund 463 Millionen US-Dollar erzielt und mehr als 16.000 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Als Pionier im Bereich der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen unter anderem in den Bereichen Smart Factory, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Cloud, AR/VR und BPO. Das Unternehmen bedient weltweit über 700 Kunden, darunter hundert Fortune-Global-500-Unternehmen beispielsweise aus den Branchen Automobil, Banken und Finanzen, Logistik und Transport sowie Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fpt-software.com

