NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hennes & Mauritz (H&M) nach Eckdaten zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 140 schwedischen Kronen belassen. Der Vorsteuergewinn der schwedischen Bekleidungskette dürfte die Anleger erfreuen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Fortschritte bei den Bruttomargen und den Betriebskosten (Opex) erschienen beeindruckend. Der Umsatz sei indes erwartungsgemäß ausgefallen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2020 / 02:32 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

