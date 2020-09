Kampf gegen das Coronavirus: Moskitofree, ein französisches Unternehmen, das sich auf den Schutz des Menschen spezialisiert hat, hat zum Kampf gegen das menschliche Coronavirus das Aeriashield entwickelt.

Das Coronavirus wird hauptsächlich durch Speichel- und Wassertröpfchen übertragen, die die infizierte Person in die Umwelt abgibt. Am 06. Juli 2020 rief jedoch eine Gruppe aus 239 internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Gesundheitsbehörden weltweit und insbesondere die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dazu auf, anzuerkennen, dass sich das neue Coronavirus über die Luft ausbreiten kann, und das deutlich über zwei Meter hinweg.

Als Spezialisten im biologischen Schutz des Menschen durch stets innovative, wirksame und gesundheitsunschädliche Lösungen (mit und ohne Einsatz von Chemikalien) haben wir in Zusammenarbeit mit dem Institut Pasteur de Lille, das bereits seit über einem Jahrhundert im Kampf gegen Infektionskrankheiten an vorderster Front steht, unser Aeriashield und seine antiviralen und antibakteriellen Eigenschaften getestet.

Die Abteilung von Dr. Michèle Vialette, Head of Service der Microbiological Safety Unit, verantwortlich für das Hochsicherheitslabor am Pasteur Institute in Lille, überwachte die Tests am Aeriashield.

"Das Aeriashield von Moskitofree, getestet durch das Institut Pasteur De Lille, eliminiert 99 des menschlichen Coronavirus HCoV-229E innerhalb von 5 Minuten in der Luft eines geschlossenen Raumes (1,4 m3). Das menschliche Coronavirus HCoV-229E ist ein anderes Coronavirus, stammt jedoch aus derselben Familie wie der Verursacher COVID-19, SARS-CoOV2."

Aeriashield von Moskitofree ist in zwei Ausführungen verfügbar: Einzelausführung (tragbar) und Sammelausführung (Tischgerät).

Aeriashield von Moskitofree bietet eine wirksame Zusatzreaktion im Kampf gegen Luftkontamination.

