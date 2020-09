Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die DWS hat einen Xtrackers-ETF aufgelegt, mit dem Anleger in US-Staatsanleihen mit sehr kurzen Laufzeiten investieren können, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF (ISIN IE00BM97MR69/ WKN A2P7TP) notiert an der Deutschen Börse und an der London Stock Exchange. Der ETF spricht vor allem institutionelle Investoren an, die eine Anlage im US-Treasuries-Markt anstreben, aber nur geringe Zinsänderungsrisiken eingehen wollen oder dürfen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...