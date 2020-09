FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2750 (2550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1950 (1850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 165 (145) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1150 (800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 230 (200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO TO 'EQUAL WEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 4000 (3600) PENCE - BRYAN GARNIER RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 10500 (9600) PENCE - 'CONV, BUY' - BRYAN GARNIER RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1860 (1853) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2728 (2008) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1950 (1850) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4830 (4410) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES MCBRIDE PRICE TARGET TO 69 (65) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 529 (519) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2400 (2750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2260 (2140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 210 (180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RDI REIT PRICE TARGET TO 95 (75) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 6350 (6500) PENCE - LIBERUM RAISES STHREE PRICE TARGET TO 420 (385) PENCE - 'BUY' - LIBERUM REINITIATES EASYJET WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 600 PENCE - PEEL HUNT RESUMES AO WORLD WITH 'BUY' - TARGET 249 PENCE - RBC RAISES G4S PRICE TARGET TO 215 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES GLENCORE TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 240 (220) PENCE - UBS RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 304 (215) PENCE - 'BUY'



