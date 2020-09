Hamburg (ots) - Die NetBid Finance GmbH, Anbieter von digitalen Sale & Leaseback-Lösungen auf www.leaseback.de (http://www.leaseback.de), kann einen neuen Kooperationspartner für sich gewinnen: Dabei handelt es sich um die Kölner abcfinance advise GmbH (www.abcfinance-advise.de (http://www.abcfinance-advise.de)), ein Spezialist für Mittelstandsfinanzierung.Ab sofort wird das digitale Sale & Leaseback Produkt der NetBid Finance in das Angebot der abcfinance aufgenommen. Damit ergänzt das in Köln ansässige und bundesweit tätige Unternehmen sein Angebot an Leasing Produkten und Branchenlösungen. Die Sale & Leaseback Lösungen von leaseback.de konzentrieren sich vor allem auf die Bereiche Metallverarbeitung, Holz, Druck, Kunststoff sowie ausgewählte Maschinenkategorien der Baubranche."Wir freuen uns sehr mit abcfinance einen hochkarätigen Kooperationspartner gefunden zu haben, der ebenso wie unsere Unternehmensgruppe über jahrzehntelange Erfahrung in dem Sektor verfügt", so Clemens Fritzen, Vorstand der NetBid AG und Geschäftsführer der NetBid Finance GmbH. "abcfinance verfügt über ein exzellentes Renommee im Markt, ein großes Kundennetzwerk sowie eine beeindruckende Vertriebsstärke in unserer Zielbranche."Auch Markus Kanters, Geschäftsführer der abcfinance advise GmbH sieht der Zusammenarbeit mit dem Hamburger Fintech positiv entgegen: "Die digitale Sale & Leaseback Lösungen auf leaseback.de ermöglichen Mittelständlern schnell und unkompliziert an neue Liquidität zu gelangen, ohne etwa eine Neuverschuldung bei der Hausbank in Kauf nehmen zu müssen. Gerade in herausfordernden Zeiten, zu denen 2020 zweifellos zählt, sind derartige Lösungen gefragter denn je."Wie funktioniert ein Sale & Leaseback-Geschäft?Ein Unternehmen veräußert im Rahmen einer Sale & Leaseback Transaktion beispielsweise eine Produktionsmaschine zum Zeitwert an einen Finanzierungspartner. Anschließend least das Unternehmen die Maschine zurück. Das Asset, wie in diesem Fall die Produktionsmaschine, verbleibt während des gesamten Prozesses am Fertigungsstandort im Betrieb und kann während und nach der Transaktion wie gewohnt weiter genutzt werden - operativ gibt es keine Auswirkungen auf die Verwendung der Maschine. Großer Vorteil: Durch den Verkauf der Produktionsmaschine gelangt das Unternehmen an neue Liquidität, was aufgrund der Folgen der Corona-Krise wichtiger als jemals zuvor ist.Die Vorteile von Sale & Leaseback im Überblick:- Sale & Leaseback ist kein Kredit und bedeutet dadurch keine Neuverschuldung- Unternehmer generieren Liquidität als Innenfinanzierung aus eigener Kraft- Bei der Sale & Leaseback Lösung der NetBid Finance GmbH handelt es sich um eine bankenunabhängige Finanzierung- Uneingeschränkte Weiternutzung der Maschinen nach dem Verkauf ohne Unterbrechung der Produktion- Reduzierung der Abhängigkeit von Hausbanken durch Diversifizierung der Finanzierungsstruktur- Transparenter, schlanker und nachvollziehbarer Prozessablauf- Schnelle Entscheidungen seitens der NetBid Finance GmbH und damit zügiger Liquiditätszufluss Das Angebot der NetBid Finance GmbH stößt im deutschen Mittelstand auf große Nachfrage. Täglich erreichen das Hamburger Fintech Anfragen von Unternehmern aus dem ganzen Bundesgebiet, die an einer Sale & Leaseback-Transaktion interessiert sind, um Liquidität zu generieren.Weitere Informationen finden Sie auch online unter www.leaseback.de (http://www.leaseback.de)Über die NetBid Finance GmbHDie Hamburger NetBid Finance GmbH ist ein BaFin-akkreditierter Finanzdienstleister und bietet unter www.leaseback.de (http://www.leaseback.de) kleinen und mittelständischen Unternehmen durch moderne Sale & Leaseback Lösungen die Möglichkeit, schnell, komfortabel und günstig an zusätzliche Liquidität zu gelangen. Als Teil der renommierten NetBid-Gruppe verfügt das Team der NetBid Finance GmbH über 15 Jahre Erfahrung im Finanzierungsleasing und 60 Jahre Expertise in der Bewertung und Vermarktung von Produktionsmaschinen.Über abcfinance advise GmbHAls Partner für alle Finanzierungsfragen erstellt abcfinance advise Liquiditätslösungen für Entwicklung und Wachstum mittelständischer Unternehmen. Dafür bietet das Finanzdienstleistungsunternehmen wirksame Finanzinstrumente, wie etwa Leasing, Factoring, Absatzfinanzierung, Darlehen und vieles mehr.abcfinance advise ist deutschlandweit vertreten, regional verankert und exzellent vernetzt. An allen 14 Standorten und Kompetenzzentren stehen immer die Interessen des Kunden im Fokus.Das Unternehmen ist 100prozentige Tochtergesellschaft der abcfinance GmbH. Mit aktuell rund 760 Mitarbeitern in Deutschland und weiteren Standorten in Österreich und in den Niederlanden bietet die abcfinance-Gruppe ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt sie zudem über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.abcfinance ist Teil des traditionsreichen Familienunternehmens Werhahn KG mit über 175-jähriger Geschichte.