EFA-S hat an seinem Stammsitz in Zell unter Aichelberg die dritte Produktionshalle in Betrieb genommen. Mit der neuen Halle erweitert der schwäbische Spezialist für neue und umgebaute E-Transporter, -Lkw und -Busse seine Produktionskapazität innerhalb von vier Jahren bereits zum dritten Mal. Insgesamt stehen in Zell jetzt rund 2.200 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche zur Verfügung. Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...