DJ Verkehrsministerium fördert Silicon-Economy-Projekt für Logistikbranche

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium fördert ein Projekt der Technischen Universität Dortmund, mit dem die Daten- und Plattformökonomie in der Logistikbranche einen neuen Schub bekommen soll. Das Ministerium stellt für das Projekt von Professor Michael ten Hompel 25 Millionen Euro zur Verfügung, erklärte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.

"Hier wird Logistik vom Auftrag bis zum Bezahlvorgang neu gedacht und umgesetzt", so Scheuer in seinem Grußwort für den Zukunftskongress Logistik. Das Team von ten Hompel entwickle eine offene und föderale Plattform mit neuen Standards und erschaffe flexible, hochdynamische und weltweit vernetzte Wertschöpfungsnetzwerke.

"Mit solchem Mut und Erfindergeist mache ich mir um die Position Deutschlands als Logistikweltmeister keine Sorgen", erklärte Scheuer. "Sie sind zum Erfolg verdammt mit vielen spannenden Ergebnissen für uns alle."

Ten Hompel will mit dem Projekt "Silicon Economy" eine Daten- und Plattformökonomie schaffen, in der Menschen, Unternehmen, autonome Fahrzeuge und Geräte des Internets der Dinge miteinander interagieren. Dabei handelt es sich laut dem bei der Universität angesiedelten Fraunhofer Institut um "einen Paradigmenwechsel". Denn die proprietären, also herstellergebundenen Systeme aus dem Silicon Valley würden in der Silicon Economy durch offene, föderale Strukturen abgelöst.

September 15, 2020 05:33 ET (09:33 GMT)

