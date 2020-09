DJ Statistisches Bundesamt will Datenbeschaffung beschleunigen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Statistische Bundesamt (Destatis) will künftig verstärkt digital und zeitnah vorliegende Daten nutzen, um wirtschaftliche Entwicklungen in Deutschland rascher zu erfassen. "Eine Lehre aus der Corona-Krise ist, dass wir schnelle, hochaktuelle Daten - aber faktenbasiert - gerne nutzen", sagte Albert Braakmann, Leiter der Abteilung "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Preise", in einem Pressegespräch. Braakmann schränkte allerdings ein, dass es sich dabei um eine experimentelle Nutzung handele. Für die weitergehende Nutzung brauche es eine gesetzliche Regelung. "Das wird ein bisschen dauern", prognostizierte er.

Ein aktuelles Projekt ist laut Braakmann die Nutzung von Kassenscannerdaten aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Seit März bekomme Destatis diese Daten von einigen Unternehmen "auf freiwilliger Basis" geliefert, die Ergebnisse seien spannend gewesen und ein erfolgverprechender Ansatz im Hinblick auf eine stärkere Aktualität. So seien Meldungen über den Absatz von Toilettenpapier und Desinfektionsmittel auf großes Interesse gestoßen.

Destatis veröffentlicht vorläufige Monatsdaten zum Einzelhandelsumsatz gegenwärtig 30 Tage nach Monatsende. Zwei Wochen später wird ein - bisweilen deutlich - revidierter Wert gemeldet. Kompliziert wird die Erfassung aussagekräftiger Umsatzzahlen unter anderem vom boomenden Online-Handel. Kassenscannerdaten wären nur in kleiner Schritt hin zu aktuelleren Daten, anhand derer sich die Entwicklung des Privatkonsums einschätzen ließe.

Was zudem noch fehlt, ist laut Braakmann eine gesetzliche Änderung, die es Destatis erlaubt, diese Daten von den Unternehmen anzufordern. "Wir müssen mal schauen, ob das noch in dieser Legislaturperiode gelingt, das ist nicht mehr so lange", sagte der Statistiker. Nach seiner Aussage arbeitet Destatis außerdem an der Auswertung von Kreditkartendaten und der Erweiterung des Lkw-Maut-Fahrleistungsindexes zu einem kompletten Transportindex.

Analysten aus der Privatwirtschaft nutzen seit dem dramatischen Konjunkturabsturz im Zuge der Corona-Pandemie eine Reihe digitaler Daten, um die Wirtschaftsentwicklung grob einschätzen zu können. Diese Daten sind teilweise schwerer interpretierbar, haben aber den Vorteil, dass sie deutlich früher als die mit großer Verzögerung eintreffenden amtlichen Daten vorliegen.

Dabei handelt es sich in der Regel um Daten privater Anbieter, zum Beispiel Bewegungsdaten von Google, Daten, die bei der elektronischen Platzreservierung in Gaststätten anfallen, Flugdaten, Frequenzdaten aus dem Einzelhandel, Daten zum Stromverbrauch und zur Luftverschmutzung.

