DJ Merkel alarmiert über Rassismus und Antisemitismus in Deutschland

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich alarmiert gezeigt über die Ausbreitung von Rassismus und Antisemitismus in Deutschland. Man dürfe sich in Deutschland über ein blühendes jüdisches Leben freuen. Doch dies sei nur ein Teil der heutigen Lebenswirklichkeit.

"Dass sich viele Jüdinnen und Juden in unserem Land nicht sicher und nicht respektiert fühlen, das ist der andere Teil der heutigen Lebenswirklichkeit. Und er macht mir große Sorgen", sagte Merkel beim Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Zentralrats der Juden in Deutschland. "Es ist eine Schande und beschämt mich zutiefst, wie sich Rassismus und Antisemitismus in unserem Land in diesen Zeiten äußert."

Rassismus und Antisemitismus seien nie verschwunden. Doch in den sozialen Medien trieften viele Äußerungen "geradezu vor Hass und Hetze". Dazu dürfe man niemals schweigen, denn der Anschlag auf die Synagoge in Halle im vergangenen Jahr habe gezeigt, wie schnell Worte zu Taten werden könnten.

Erziehung, Bildung und Wissensvermittlung, die Bereitschaft und die Fähigkeit zum Dialog blieben die wichtigste Vorbeugung gegen Vorurteile, Rassismus und Antisemitismus, so die CDU-Politikerin. "Doch wo Bildung und Aufklärung nicht ausreichen, da ist der Rechtsstaat mit der ganzen Konsequenz unseres Strafrechts gefordert", so Merkel.

