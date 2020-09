dSPACE unterstützt das Programm "Automated with Velodyne". Dieses Programm von Velodyne Lidar trägt dazu bei, dass neue Lidar-Entwicklungen schneller in Lösungen für das autonome Fahren integriert werden. Durch die Teilnahme kann dSPACE neue Lasersensoren von Velodyne frühzeitig und bevor sie auf den Markt kommen in Simulationslösungen nachbilden und Simulationsmodelle für den Test und die Validierung entwickeln. Dazu stellt der Spezialist mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...