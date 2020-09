Der Zahlungsdienstleister Klarna hat bei einer Finanzierungsrunde in den Vereinigten Staaten ordentlich abgeräumt. Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 650 Millionen Dollar zu einer Bewertung von 10,65 Milliarden Dollar abgeschlossen. Das entspricht etwa 548 Millionen und neun Milliarden Euro. Durch die neue Bewertung ist Klarna jetzt das am höchsten bewertete Fintech-Unternehmen auf dem europäischen Kontinent und auf Platz vier der wertvollsten Fintechs weltweit...

