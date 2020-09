Ikea kooperiert mit den Experten der Asus-Gamingsparte ROG, um künftig Möbel speziell für Gamer anbieten zu können - nicht die erste Partnerschaft zum Ausbau der Produktpalette. Der schwedische Möbelkonzern setzt schon seit Jahren auf Partnerschaften mit bekannten Marken und Designern, um seine Produktpalette auszubauen. Im Tech-Sektor sind so etwa in Zusammenarbeit mit Sonos die smarten Lautsprecher der Symfonisk-Reihe (Test) entstanden. Smarte Glühbirnen finden sich ebenfalls in den Einrichtungshäusern wie diverse weitere Gadgets für den Smarthome-Bereich. Jetzt will ...

