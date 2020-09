DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.408,00 +0,79% +5,40% Euro-Stoxx-50 3.336,02 +0,58% -10,92% Stoxx-50 3.012,69 +0,84% -11,47% DAX 13.233,89 +0,30% -0,11% FTSE 6.093,01 +1,11% -20,10% CAC 5.077,00 +0,50% -15,07% Nikkei-225 23.454,89 -0,44% -0,85% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 173,82 -0,18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,98 37,26 +1,9% 0,72 -33,7% Brent/ICE 40,24 39,61 +1,6% 0,63 -34,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.969,82 1.956,78 +0,7% +13,05 +29,8% Silber (Spot) 27,54 27,18 +1,4% +0,37 +54,3% Platin (Spot) 968,75 959,00 +1,0% +9,75 +0,4% Kupfer-Future 3,06 3,07 -0,1% -0,00 +8,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street wird am Dienstag mit Gewinnen zum Start erwartet. Es stehen eine ganze Reihe von Wirtschaftsdaten auf der Agenda, von denen sich Teilnehmer Hinweise auf eine Verbesserung der Konjunktur erhoffen. So werden mit Spannung Daten zur Industrieproduktion im August erwartet, daneben Inflationsdaten sowie der Empire State Manufacturing Index - alle drei vor Börsenstart. Vor allem die Industrieproduktion kann dem Markt verdeutlichen, wie stark die Erholung voranschreitet. Experten rechnen mit einem Plus von 1,0 Prozent zum Vormonat. Am Morgen hatten bereits Daten aus China die Zuversicht vestärkt, denn dort sind die Einzelhandelsumsätze im August auf das Vor-Corona-Niveau gestiegen und wiesen erstmals ein Monatswachstum aus. Auch andere Indikatoren - Fabrikproduktion, Investitionen und Immobiliendaten - signalisieren eine kräftige Erholung.

Unter den Einzelwerten dürften Fiat Chrysler im Blick stehen. Der Autokonzern wird vor der Fusion mit PSA die Dividende kürzen. Die Entscheidung werde zu einer stärkeren Bilanz des kombinierten Unternehmens führen, so die Analysten von Jefferies. Die Logik des Zusammengehens bleibe überzeugend. Fiat Chrysler wird nun vor dem Abschluss der Fusion eine Bardividende von 2,9 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausschütten, statt der zuvor vereinbarten 5,5 Milliarden Euro. Die Aktie steigt in Mailand um 7,2 Prozent. Fedex gewinnen vorbörslich 1,1 Prozent. Das Logistikunternehmen profitiert vom wachsenden Online-Handel und erhöht deshalb mit Beginn des kommenden Jahres die Gebühren um 4,9 Prozent. Die eher verhaltene Reaktion der Anleger dürfte damit zusammenhängen, dass Fedex nach Börsenschluss am Dienstag die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vorlegen wird. In Erwartung dieser Daten dürften sich viele Investoren zurückhalten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise August Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index September PROGNOSE: 7,0 zuvor: 3,7 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August Industrieproduktion PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 71,1% zuvor: 70,6% 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Die Hoffnungen auf einen Konjunkturaufschwung treiben die Aktienkurse wieder ins Plus. Händler verweisen auf die neue ZEW-Konjunkturumfrage. Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im September entgegen den Vorhersagen weiter verbessert. Trotz der guten Zahlen hängen die Indizes aber nach wie vor in der Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage fest. Händler sprechen auch von einer abwartenden Haltung vieler Anleger vor der Sitzung der US-Notenbank. Sie beginnt am Nachmittag, die Ergebnisse werden am Mittwochabend veröffentlicht. Positive Signale für die globale Erholung der Wirtschaft nach dem Corona-Einbruch kommen mit den Einzelhandelsumsätzen erneut aus China. Im DAX steigen Heidelbergcement um 2,4 Prozent. Das Brokerhaus Mainfirst hat die Aktien auf die Empfehlungsliste gesetzt. Bayer ziehen um 2,7 Prozent an. Auf der anderen Seite geben MTU und Conti nach den jüngsten Aufschlägen schon wieder nach, MTU um 1,4 und Conti um 1 Prozent. In der zweiten Reihe des deutschen Markts brechen Grenke um mehr als 9 Prozent ein. Händler verweisen auf einen negativen Bericht von Viceroy Research.Bei den Sektoren haben Rohstoff-Aktien, Pharma-Werte und Einzelthandelstitel die Nase vorn, ihre Stoxx-Branchenindizes gewinnen alle 1,7 Prozent. Bei den Einzelhandelswerten ragen H&M nach ersten Zahlen mit einem Plus von 12 Prozent heraus. Fiat Chrysler steigen um 8,8 Prozent. Das Unternehmen kürzt vor der Fusion mit PSA die Dividende. Die Entscheidung werde zu einer stärkeren Bilanz des kombinierten Unternehmens führen, merken die Analysten von Jefferies an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1898 +0,26% 1,1851 1,1836 +6,1% EUR/JPY 125,68 +0,18% 125,69 125,68 +3,1% EUR/CHF 1,0774 -0,04% 1,0767 1,0760 -0,8% EUR/GBP 0,9215 -0,24% 0,9241 0,9251 +8,9% USD/JPY 105,63 -0,08% 106,08 106,18 -2,9% GBP/USD 1,2911 +0,48% 1,2824 1,2793 -2,6% USD/CNH (Offshore) 6,7695 -0,57% 6,8292 6,8353 -2,8% Bitcoin BTC/USD 10.848,01 +1,21% 10.354,76 10.323,38 +50,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während es an den chinesischen Börsen dank guter Konjunkturdaten weiter nach oben ging und auch die südkoreanische Börse abermals zulegte, lastete auf dem japanischen Aktienmarkt der stärkere Yen. Die Börse im australischen Sydney zeigte sich ebenfalls leicht im Minus.

China meldete am Dienstag ein überraschend deutliches Wachstum seiner Industrieproduktion im August. Die Umsätze im Einzelhandel stiegen im vergangenen Monat ebenfalls, und zwar erstmals in diesem Jahr. Die Wirtschaftsaktivität sei das denkbar stärkste Signal, dass es mit der chinesischen Wirtschaft stetig wieder aufwärts gehe, kommentierte Stephen Innes von Axicorp die Industriedaten. An der Börse in Tokio sank der Nikkei-225-Index derweil um 0,4 Prozent, nachdem der Yen zum Dollar aufgewertet hatte. Zu den größten Kursverlierern gehörten Nippon Steel mit einem Minus von 4,0 Prozent und Canon, die um 2,7 Prozent fielen. East Japan Railway ermäßigten sich um 2,8 Prozent.

Ein Thema an der Tokioter Börse war auch die Wahl von Yoshihide Suga zum neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei Japans (LDP) am Vortag. Suga hatte sich in der Vergangenheit kritisch zu den Gebühren der japanischen Telekommunikationsanbieter geäußert, was deren Aktien schon am Montag kräftig unter Druck setzte und nun erneut nachgeben lässt. KDDI und NTT Docomo fielen um 1,0 und 0,8 Prozent. Für Sony ging es in Tokio um 2,4 Prozent nach unten. Ursächlich für den Kursverlust war ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach hat Sony das Produktionsziel für die Playstation 5 wegen Problemen mit den Chips um etwa 20 Prozent gesenkt.

CREDIT

Nach dem leichten Anstieg der Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zum Wochenstart kommen sie am Dienstag bereits wieder zurück. Die Hoffnungen auf eine rasche Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffes stützen das Sentiment leicht. Die Creditstrategen der DZ Bank haben die Anleihekäufe und Bestände der Europäischen Zentralbank (EZB) unter die Lupe genommen. Dabei haben sie festgestellt, dass zwei Anleihen des spanischen Retailers DIA, der noch 2016 im Investmentgrade eingestuft war, mittlerweile von Moody's und S&P mit Ca beziehungsweise C deutlich schlechtere Bonitätsnoten erhält, von der Bestandsliste "verschwunden" sei. Dies erscheine einerseits bemerkenswert, da die EZB in der Vergangenheit mehrfach betont habe, dass Ratingherabstufungen in den "Non-IG-Bereich" sie nicht zwingen würde, entsprechende Positionen abzubauen und andererseits, da dies nach den Beobachtungen der DZ Bank den ersten derart gelagerten Fall darstellt

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer lizenziert vorklinischen Brustkrebs-Wirkstoff ein

Bayer will einen neuartigen Wirkstoff gegen eine verbreitete Form von Brustkrebs zu einem Medikament entwickeln und bei Erfolg weltweit vermarkten. Der Pharma- und Agrarkonzern sicherte sich bei dem US-Unternehmen Systems Oncology dafür eine globale Lizenz.

Fraport blickt etwas zuversichtlicher nach vorne

Der Flughafenbetreiber Fraport blickt inzwischen mit etwas mehr Zuversicht auf den Rest des Jahres. Im laufenden dritten Quartal rechnet der MDAX-Konzern in seinem internationalen Geschäft mit einem "klar positiven" Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, wie Finanzvorstand Matthias Zieschang dem Handelsblatt sagte.

LEG Immobilien spart durch Aktiendividende 85 Mio Euro Cash

