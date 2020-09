Berlin - Integrationsstaatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) hat sich für eine deutsche Führungsrolle in Europa bei der Hilfe für die Flüchtlinge auf Lesbos ausgesprochen. "Es ist richtig, dass Deutschland in Europa den Anfang macht und zusätzliche Flüchtlinge aus Griechenland aufnimmt", sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe) zum möglichen Kompromiss zwischen Union und SPD, 1.500 der über 12.000 Menschen aus dem abgebrannten Lager Moria nach Deutschland zu holen.



"Die Hilfe vor Ort darf damit aber nicht enden", mahnte sie. Die Bundesregierung müsse weiter an einer europäischen Lösung arbeiten, die alle EU-Staaten in die Verantwortung nehme. Insbesondere die Familien mit Kindern bräuchten schnelle Hilfe. Der Brand im Flüchtlingslager Moria habe die ohnehin schon katastrophale Situation der Geflüchteten unhaltbar gemacht.

