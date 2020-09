DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index legt auch im September überraschend zu

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im September erneut überraschend verbessert. Der von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen stieg auf 77,4 Punkte von 71,5 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang der Konjunkturerwartungen auf 70,0 vorausgesagt.

RWI sieht 2020 BIP-Rückgang um 4,7 Prozent

Das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung rechnet inzwischen wie auch andere Institute mit einer weniger starken Abwärtsbewegung der deutschen Wirtschaft als zuvor angenommen. In seiner neuen Prognose erwartet das RWI, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 4,7 Prozent zurückgeht. Im Juni hatte es noch einen Rückgang von 5,8 Prozent prognostiziert. Für 2021 erwartet das RWI laut einer Mitteilung statt 6,4 jetzt 4,5 Prozent Wirtschaftswachstum, für 2022 einen Anstieg von 2,3 Prozent.

Arbeitskosten im Euroraum steigen im zweiten Quartal

Die Arbeitskosten in der Eurozone sind im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um nominal 4,2 (Vorquartal: 3,7) Prozent gestiegen. Dahinter stand ein Anstieg der Lohnkosten um 5,2 (zuvor: 3,9) Prozent und ein Anstieg der Lohnnebenkosten um 0,8 (3,1) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat auf Basis kalenderbereinigter Daten mitteilte. In der gesamten EU erhöhten sich die Arbeitskosten um 4,1 (3,9) Prozent.

Statistisches Bundesamt will Datenbeschaffung beschleunigen

Das Statistische Bundesamt (Destatis) will künftig verstärkt digital und zeitnah vorliegende Daten nutzen, um wirtschaftliche Entwicklungen in Deutschland rascher zu erfassen. "Eine Lehre aus der Corona-Krise ist, dass wir schnelle, hochaktuelle Daten - aber faktenbasiert - gerne nutzen", sagte Albert Braakmann, Leiter der Abteilung "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Preise", in einem Pressegespräch.

Panetta: Wirkung der EZB-Maßnahmen bisher nicht voll befriedigend

Die geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) reichen nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta noch nicht aus, um den negativen Inflationsschock der Corona-Pandemie auszugleichen. "Die erreichten Resultate sind bemerkenswert, aber bisher nicht völlig befriedigend, weil der Preisdruck und die Inflationserwartungen niedrig bleiben dürften", sagte Panetta lauf veröffentlichtem Redetext bei einer Podiumsdiskussion mit der griechischen Regierung.

IEA senkt Prognose für Ölnachfrage - Unsicherheit wegen Pandemie

Die durch die Pandemie ausgelöste Unsicherheit auf dem Ölmarkt hält an und die Aussichten für die weltweite Nachfrage sind nach Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) noch düsterer als im August. In ihrem Ölmarktbericht für September prognostiziert die IEA für 2020 einen stärkeren Rückgang der globalen Nachfrage als in ihrem vorherigen Bericht und senkte ihre Prognose für den zweiten Monat in Folge. Die Agentur rechnet nun mit einem Rückgang der weltweiten Nachfrage um 8,4 Millionen Barrel in diesem Jahr, eine weitere Kontraktion um 300.000 Barrel gegenüber dem August-Bericht.

Erste öffentliche Stellungnahme Nawalnys seit Vergiftung im August

Nach wochenlanger Behandlung in der Berliner Charité hat sich der vergiftete Kreml-Kritiker Alexej Nawalny erstmals wieder zu Wort gemeldet. "Ich kann fast noch nichts machen, aber gestern konnte ich den ganzen Tag eigenständig atmen", schrieb der 44-Jährige im Internetdienst Instagram und veröffentlichte dazu ein Foto von sich, das ihn auf dem Krankenhausbett sitzend neben seiner Frau zeigt.

Merkel und Seehofer für Aufnahme von 1.500 weiteren Migranten aus Griechenland

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) haben sich auf ein Konzept zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge von den griechischen Inseln verständigt. Insgesamt 1.500 Migranten sollten dabei Schutz in Deutschland bekommen, erfuhr AFP aus Koalitionskreisen. Berücksichtigt werden sollen dabei Familien mit Kindern, die bereits in Griechenland als schutzberechtigt anerkannt wurden. Unklar war zunächst noch, ob der Koalitionspartner SPD zustimmt.

EuGH pocht auf "Neutralität des Internets"

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) pocht auf die Neutralität der Internetzugangsdienste. Sie dürfen keine Pakete anbieten, die bestimmte Anwendungen wie etwa soziale Netzwerke oder Musikstreamingdienste bevorzugen, wie der EuGH am Dienstag in Luxemburg entschied. Mit ihrem Grundsatzurteil legten die obersten EU-Richter erstmals eine Internet-Verordnung aus 2015 aus. Diese schreibt die "Neutralität des Internets" fest.

Einigkeit im EU-Parlament zu mehr Härte gegenüber der Türkei

Im EU-Parlament sind Forderungen nach einem härteren Umgang mit der Türkei laut geworden. Beim Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs nächste Woche müssten auch neue Sanktionen zur Debatte stehen, sagte der Vorsitzende des Außenausschusses, David McAllister (CDU), in Brüssel. Vertreter nahezu aller Fraktionen forderten "volle Solidarität" mit den EU-Mitgliedern Griechenland und Zypern im Gasstreit mit der Türkei.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Aug Arbeitslosenzahl 494.000

Schweden Aug Arbeitslosenquote 8,8%

Schweden Aug Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,9%

