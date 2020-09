Am deutschen Aktienmarkt dominieren am Dienstag die positiven Vorzeichen. Mehr als 13.250 Punkte wollten bis dato aber nicht herausspringen. Für positive Stimmung sorgen ein überraschend freundlicher ZEW-Index, die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff sowie die Kurserholung bei den Big Techs. Andererseits gibt es noch keine Lösung beim Brexit-Thema. Anleger müssen sich folglich noch etwas in Geduld üben.Der entscheidende Impuls könnte am Mittwoch von der Fed ausgehen. Die hat aber schon vor Kurzem ...

