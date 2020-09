Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Tesla. Tesla-Chef Elon Musk rührt kräftig die Werbetrommel für den am 22. September stattfindenden "Battery-Day". Er kündigte "viele aufregende Dinge" zum Thema Batterien an. Die Erwartungshaltung vor dem "Battery-Day" ist somit enorm. Bei den Verkäufen steht die Aktie von der Lufthansa im Fokus. Wann naht endlich die Wende bei der durch die weltweiten Corona-Lockdowns schwer gebeutelten Airline-Branche? Glaubt man den Experten der europäischen Flugsicherung Eurocontrol, so ist es noch ein sehr langer Weg. Sie hat ihre Prognose für das laufende Jahr kräftig reduziert. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv