Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz, hat seine neue Generation drahtloser Alarmsysteme angekündigt: das "AX PRO". Das System bietet umfassende Alarmlösungen sowohl beim Einsatz in privaten als auch in kommerziellen Anwendungen.Umfassende und integrierte AlarmlösungenZur neu eingeführten AX PRO-Produktfamilie gehört ein kompakter Panel-Hub für eine breite Palette von Detektoren und Peripheriegeräten, die die Funktionen Einbrucherkennung, Videoverifikation, Raucherkennung, Überschwemmungserkennung und Heimautomatisierung abdecken. Das System wurde mit Blick sowohl auf den Installateur als auch den Nutzer entwickelt und kann für vielfältige Bedürfnisse konfiguriert werden. Die Komplexität der Installation ist minimal, so dass der Endnutzer das System mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche leicht verwalten kann.AX PRO-Panel-Hub mit dualem RF-Chip-DesignDer AX PRO-Hub selbst unterstützt verschiedene Protokolle (https://www.hikvision.com/en/products/Alarm-Products/Hikvision-Intrusion-Alarm-Panel/Wireless-Control-Panel/ds-pwa96-kit-we/) für die drahtlose Integration und ermöglicht den Anschluss von bis zu 210 Peripheriegeräten. Das Panel wurde mit dualen RF- (Radiofrequenz-) Chips mit den Drahtlostechnologien "Tri-X" und "CAM-X" entwickelt, um Interferenzen zwischen den Kanälen zu blockieren und zugleich eine schnelle und zuverlässige Übertragung der Alarmmeldungen zu ermöglichen.Umfangreiche Palette von Detektoren und PeripheriegerätenNeben dem Panel hat Hikvision eine umfangreiche Palette von Detektoren und Sensoren entwickelt, um das System an verschiedene Installationsanforderungen anzupassen. Hierzu zählen z. B. ein kombinierter PIR-Glasbruchdetektor, Sicherheitsdetektoren, Türkontakte, ein Rauchsensor und ein Wasserleckdetektor.Ebenfalls erhältlich ist ein drahtloser Passiv-Infrarot-PIRCAM-Detektor, der über einen Bereich von zwölf Metern Infrarotsignale erfasst und Schnappschüsse von jedem sich bewegenden Objekt anfertigt. Mit dem PIRCAM-System können sich Nutzer diese Momentaufnahmen erkannter Aktivität ansehen, um Alarmbenachrichtigungen zu verifizieren, und können Alarmmeldungen erhalten, noch bevor Eindringlinge merken, dass sie auf Video aufgezeichnet wurden. Das PIRCAM-System ist außerdem mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet - zur hochwertigen Bildgebung bei Dunkelheit.Hikvision hat eine breite Palette praxisorientierter Peripheriegeräte entwickelt, die die Sicherheit der Nutzer maximieren und sie in ihren täglichen Aktivitäten unterstützen sollen. Zu diesen Geräten gehören statische und portable Panikknopf-Optionen, um die Gebäudenutzer zu schützen, während das drahtlose LED-Tastenfeld oder der ergonomische Schlüsselanhänger mehrere Steuerungsoptionen bieten, den Präferenzen des Nutzers gerecht zu werden.Einbruchsverifikation als ServiceWenn der Kunde dies wünscht, lässt sich das AX PRO-Hub-Panel via Cloud oder einen Substream mit dessen IP-Kameras verbinden, um die "Einbruchsverifikation als Service" (Intruder Verification as a Service, IVaaS) zu initiieren. Dieser Dienst ermöglicht eine Live-Videoverifikation oder eine Videoaufzeichnung von sieben Sekunden, sodass Nutzer Alarmereignisse im System schnell und effizient bestätigen können.App-KompatibilitätMit dem AX PRO ergreifen Nutzer die Initiative und bleiben in Verbindung, denn das System ist vollständig kompatibel mit Hikvisions proprietärer App "Hik-Connect". Die App bietet Nutzern Sprach- und Videoclip-Benachrichtigungen und ermöglicht ihnen die Fernsteuerung und Überwachung ihrer Alarmsysteme. Das AX PRO unterstützt zudem die App "Hik-ProConnect". Diese kann Installateuren bei der kompletten Konfiguration behilflich sein und es ihnen ermöglichen, mit Genehmigung des Kunden Cloud-basierte Sicherheitslösungen und -dienste anzubieten.Informationen zu HikvisionHikvision ist ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz. Mit seiner umfangreichen und hochqualifizierten Belegschaft für Forschung und Entwicklung stellt Hikvision eine vollständige Reihe umfassender Produkte und Lösungen für eine breite Palette vertikaler Märkte her. Zusätzlich zur Sicherheitsbranche dehnt Hikvision seine Reichweite auf die Branchen intelligente Heimtechnik, Industrieautomation und Automobilelektronik aus, um seine langfristige Vision umzusetzen. Die Produkte Hikvisions liefern Endnutzern zudem wirkungsvolle Business-Intelligence-Daten, die einen effizienteren Betrieb und größeren kommerziellen Erfolg ermöglichen können. Hikvision setzt sich bei seinen Produkten für höchste Qualität und Sicherheit ein und ermutigt seine Partner, die zahlreichen Cybersicherheits-Ressourcen zu nutzen, die Hikvision anbietet - darunter das Hikvision Cybersecurity Centre. www.hikvision.com (http://www.hikvision.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1249709/Hikvision_AX_PRO_wireless_alarm_system.jpgPressekontakt:Luke LiuTelefon: +86-571-8993-5635Original-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119788/4707583