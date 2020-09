Vancouver, BC ( 15. September 2020) Skeena Resources Limited( TSX: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen " - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) freut sich, die Entdeckung einer hochgradigen Gold-Silber-Mineralisierung 600 m unter der Oberfläche auf dem neuen Grundstück Eskay Deeps bekannt zu geben. Die hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus weit auseinander liegenden Tiefenexplorations-Diamantbohrlöchern in Eskay Deeps, die sowohl in der neu erkannten Einheit Even Lower Mudstone ("ELM") als auch in der Zone Water Tower ("WTZ") enthalten sind. Sechs helikoptergestützte Bohrgeräte sind derzeit für das Phase-I-Programm 2020 aktiv, das sich auf die Umwandlung der Ressourcenkategorie in den Zonen 21A, 21B und 21C für Vor-Machbarkeitsstudien ("PFS") beim Projekt Eskay Creek ("Eskay Creek" oder das "Projekt") im Goldenen Dreieck von British Columbia konzentriert. Referenzbilder werden am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens präsentiert .

Höhepunkte der Explorationsbohrungen auf Eskay Creek:

Eskay Deeps

- 5,72 g/t Au, 12 g/t Ag (5,88 g/t AuEq) über 17,00 m (SK-20-257)

Einschließlich: 20,29 g/t Au, 37 g/t Ag (20,78 g/t AuEq) über



3,50 m

- 15,38 g/t Au, 11 g/t Ag (15,53 g/t AuEq) über 3,18 m (SK-20-257)

Einschließlich: 44,60 g/t Au, 28 g/t Ag (44,97 g/t AuEq) über



1,00 m

1,00 m 17,45 g/t Au, 10 g/t Ag (17,58 g/t AuEq) über 1,38 m

Water Tower Zone

- 12,67 g/t Au, 22 g/t Ag (12,96 g/t AuEq) über 14,50 m (SK-20-289)

Einschließlich: 28,70 g/t Au, 29 g/t Ag (29,09 g/t AuEq) über



1,30 m

- 5,75 g/t Au, 14 g/t Ag (5,94 g/t AuEq) über 11,00 m (SK-20-289)

Einschließlich 13,25 g/t Au, 23 g/t Ag (13,56 g/t AuEq) über 1,50 m

Goldäquivalent (AuEq), berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die wahren Breiten können derzeit aufgrund fehlender Informationen nicht abgeschätzt werden. Die längengewichteten AuEq-Komposite wurden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Bei den Au- und Ag-Assays, die die längengewichteten AuEq-Komposite angeben, wurde keine Gradeinschränkung der einzelnen Assays vorgenommen . Verarbeitungsgewinnungen wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden zu 100% offengelegt. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null annulliert. WTZ - Wasserturmzone, NWTZ - Neue Wasserturmzone, LM - Unterer Schlammstein, DEEPS - Eskay Deeps.

Mehrere mineralisierte Zonen in New Eskay Deeps identifiziert

Explorationsbohrungen haben eine bedeutende Mineralisierung auf dem vor kurzem anerkannten Eskay Deeps-Grundstück durchschnitten, das 600 m vertikal unter der Oberfläche in einem zuvor unerforschten Gebiet des Projekts liegt. Diese bisher nicht identifizierte Mineralisierung tritt mehr als 260 m vertikal unterhalb der unteren Ausdehnung der derzeit modellierten WTZ auf und ist in alle Richtungen offen. Die Mineralisierung in diesem neuen Gebiet tritt als diskordanter, pyritischer Ersatz ohne Verunreinigungen (Hg-As-Sb) auf und befindet sich innerhalb der ELM- und unteren Andesit-Sequenz. Die durchschnittene scheinbare Mächtigkeit des ELM an diesem Standort beträgt etwa 125 m. Da es in diesem neuen Gebiet keine anderen unterstützenden Bohrlöcher gibt, können die tatsächlichen Mächtigkeiten noch nicht geschätzt werden.

Zone Water Tower durch Bohrungen erweitert - Neue mineralisierte Zubringerstruktur

Die bekannte Mineralisierung in der WTZ wurde durch diese jüngsten Bohrungen neigungsabwärts erweitert. Oberhalb der Haupt-WTZ wurde ein weiteres neues Vorkommen einer feederartigen, diskordanten Mineralisierung im Westen durchschnitten, die sich in stark serizitisierten und verkieselten Rhyolithbrekzien befindet. Diese neu gefundene Mineralisierung stellt möglicherweise eine bisher nicht identifizierte zweite synvulkanische Feeder-Struktur parallel zur WTZ dar. In größeren Tiefen wurde eine beträchtliche Mächtigkeit (160 m) von ELM durchschnitten, die im Durchschnitt nur eine Spur einer Gold-Silber-Mineralisierung aufwies. Dies ist nach wie vor sehr aussichtsreich.

"Die Entdeckung mehrerer Zonen mit ELM-gelagerter Mineralisierung in den neuen Eskay Deeps fügt der aktuellen Ressourcenbasis eine bedeutende Exploration hinzu", kommentiert Paul Geddes, P.Geo., Vice President Exploration & Resource Development des Unternehmens. "Unsere bisherige Erfolgsrate mit nur einer Handvoll Erkundungsbohrungen unterstreicht das unerschlossene Wachstumspotenzial und die Größe des mineralisierten Systems Eskay Creek".

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein junges Bergbauunternehmen, das sich auf die Erschließung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide vorläufige wirtschaftliche Bewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen bei Eskay Creek, um das Projekt bis zur Vormachbarkeit voranzutreiben. Skeena erkundet auch die in der Vergangenheit produzierende Goldmine Snip.

Im Namen des Verwaltungsrates von Skeena Resources Limited,





Walter Coles jr.

Präsident und CEO

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen

Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Colin Russell, P.Geo. und Adrian Newton, P.Geo. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, Paul Geddes, P.Geo. Vice President Exploration and Resource Development, ist die qualifizierte Person des Unternehmens und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung der Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten strikt an die CIM-Richtlinien für bewährte Praktiken .

Qualitätssicherung - Qualitätskontrolle

Sobald sie vom Bohrer erhalten und verarbeitet sind, werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und in Säcke verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort sicher gelagert. Für die Anforderungen der Produktkette werden nummerierte Sicherheitsetiketten an den Laborsendungen angebracht. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC-Proben) in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien bei allen Probenlieferungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd., entworfen und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Vice President Exploration and Resource Development, beaufsichtigt.

Bohrkernproben werden zur Vorbereitung und Analyse an die Analyseeinrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Einrichtung ist nach dem ISO/IEC 17025-Standard für Golduntersuchungen akkreditiert, und alle Analysemethoden beinhalten Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Häufigkeiten mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg wird pulverisiert. Die Analyse auf Gold erfolgt durch 50 g Brandprobenfusion mit Atomabsorption (AAS) mit einem unteren Grenzwert von 0,01 ppm und einem oberen Grenzwert von 100 ppm. Proben mit Goldproben von mehr als 100 ppm werden mit einer 50 g-Brandprobenfusion mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse auf Silber erfolgt mittels einer 50g-Brandprobenfusion mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5ppm und einer Obergrenze von 10.000ppm. Proben mit Silberproben von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch unter Verwendung eines geochemischen Pakets mit 48 Multielementen durch einen 4-Säuren-Aufschluss analysiert, gefolgt von der Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) und der Massenspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) sowie auf Quecksilber unter Verwendung eines Königswasseraufschlusses mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) als Abschluss. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mit einem Leco-Ofen und Infrarotspektroskopieerneut auf Gesamtschwefel analysiert .

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte hierin gemachte Aussagen und enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der anwendbaren kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es gibt keine Gewähr, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "antizipiert", "glaubt", "Ziele", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Vorausblickende Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die sich unter anderem auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Durchführung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und die Höhe zukünftiger Exploration und Erschließung, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt behördlicher Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten beziehen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments als vernünftig erachtet, sind vorausblickende Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die Leser sollten solchen Aussagen keine unangemessene Bedeutung beimessen, da sich die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen unterscheiden können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, vorausblickende Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Weder die Toronto Stock Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieserMitteilung.

Tabelle 1: Eskay-Creek-Projekt 2020 LängengewichtetesBohrloch Gold- und Silber-Verbundwerkstoffe:

HOLE-ID VON (m) TO (m) KERNLÄNGE (m) AU (g/t) AG (g/t) AUEQ (g/t) ZONE SK-20-256 359.50 362.50 3.00 7.52 72.00 8.48 WTZ SK-20-256 431.00 432.50 1.50 9.04 40.00 9.57 LM SK-20-256 632.00 632.50 0.50 14.75 <5 14.75 DEEPS SK-20-257 611.00 628.00 17.00 5.72 11.96 5.88 WTZ EINSCHLIESSLICH 611.00 614.50 3.50 20.29 36.81 20.78 WTZ EINSCHLIESSLICH 611.00 612.30 1.30 39.90 55.00 40.63 WTZ UND 612.30 613.35 1.05 15.80 36.00 16.28 WTZ UND 627.00 628.00 1.00 13.30 27.00 13.66 WTZ SK-20-257 633.00 633.58 0.58 10.45 14.00 10.64 DEEPS SK-20-257 672.90 676.08 3.18 15.38 11.40 15.53 DEEPS EINSCHLIESSLICH 672.90 673.90 1.00 44.60 28.00 44.97 DEEPS SK-20-257 686.12 687.50 1.38 17.45 10.00 17.58 DEEPS SK-20-257 688.07 689.00 0.93 9.86 32.00 10.29 DEEPS SK-20-267 323.30 332.50 9.20 4.49 1.94 4.52 WTZ EINSCHLIESSLICH 331.00 332.50 1.50 10.50 <5 10.50 WTZ SK-20-267 436.40 437.00 0.60 5.39 27.00 5.75 WTZ SK-20-289 244.50 255.50 11.00 5.75 13.91 5.94 NWTZ EINSCHLIESSLICH 246.00 247.50 1.50 13.25 23.00 13.56 NWTZ SK-20-289 362.00 376.50 14.50 12.67 21.74 12.96 WTZ EINSCHLIESSLICH 362.00 362.70 0.70 13.10 28.00 13.47 WTZ UND 362.70 364.00 1.30 20.00 56.00 20.75 WTZ UND 364.00 365.50 1.50 17.20 23.00 17.51 WTZ UND 367.00 368.50 1.50 14.10 8.00 14.21 WTZ UND 368.50 369.50 1.00 13.00 9.00 13.12 WTZ UND 371.40 372.70 1.30 28.70 29.00 29.09 WTZ UND 373.20 374.45 1.25 12.70 25.00 13.03 WTZ UND 374.45 375.25 0.80 10.60 78.00 11.64 WTZ SK-20-289 463.00 464.00 1.00 6.63 <5 6.63 DEEPS SK-20-289 465.50 467.00 1.50 5.42 7.00 5.51 DEEPS SK-20-289 478.00 479.00 1.00 6.99 13.00 7.16 DEEPS

Goldäquivalent (AuEq), berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t ) /75]. Die wahren Breiten können derzeit aufgrund fehlender Informationen nicht geschätzt werden. Die längengewichteten AuEq-Komposite wurden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Bei den Au- und Ag-Assays, die die längengewichteten AuEq-Komposite angeben, wurde keine Gradeinschränkung der einzelnen Assays vorgenommen . Verarbeitungsgewinnungen wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden zu 100% offengelegt. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null annulliert. WTZ - Wasserturmzone, NWTZ - Neue Wasserturmzone, LM - Unterer Schlammstein, DEEPS - Eskay Deeps.

Tabelle 2: Standorte und Orientierungen der Minenrasterbohrlöcher:

HOLE-ID OSTEN NORDEN ELEVATION LÄNGE AZIMUTH DIP SK-20-256 9,701.0 10,997.0 856.9 758.1 86.6 - 61.0 SK-20-257 9,620.6 10,901.5 842.3 704.3 89.0 - 67.0 SK-20-267 9,701.4 10,996.8 830.3 764.0 92.8 - 67.4 SK-20-289 9,701.4 10,996.8 830.3 836.0 75.0 - 67.0





Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA83056P8064