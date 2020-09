In einer gezielten Hacker-Attacke wurden fast 2.000 Magento-Stores aus aller Welt angegriffen. Die betroffenen Onlineshops hatten alle Magento 1 eingesetzt, für das es seit Mitte des Jahres keinen Support mehr gibt. Nach Angaben des IT-Sicherheitsunternehmens Sansec wurden über das Wochenende fast 2.000 Onlineshops aus aller Welt in einer gezielten Attacke angegriffen. Die betroffenen Onlineshops hatten alle die Onlineshop-Software Magento 1 eingesetzt. Im Juni 2020 hatte Adobe den Support für das in die Jahre gekommene Shop-System eingestellt. Die Angreifer hatten schadhaften Code in die Shop-Websites ...

