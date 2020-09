NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen von 140 auf 155 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal habe in etwa den Erwartungen entsprochen, der vorläufig berechnete Vorsteuergewinn sei aber eine positive Überraschung, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Offensichtlich hälfen dabei die Kaufbereitschaft der Verbraucher auch ohne Rabatte sowie die relativ flexible Kostenbasis des schwedischen Modehändlers./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 09:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2020 / 09:44 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

H&M-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de