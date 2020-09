Am frühen Abend kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1855 Dollar, nachdem sie am Mittag noch bis auf rund 1,19 Dollar gestiegen war.Auch gegenüber dem Schweizer Franken liess der Euro am Nachmittag nach und musste seine Gewinne wieder abgeben. Am frühen Abend steht der Kurs bei 1,0764 Franken. Der US-Dollar legte derweil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...