(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.09.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Dienstag überwiegend fester. Der TecDAX liegt im Plus, an der NASDQ geht es wieder in der Breite nach oben. Zu den Gewinnern zählen unter anderem Tesla und Alphabet. Der DAX notiert gut eine Stunde vor Handelsschluss 0,3 Prozent fester bei 13.226 Punkten. Hier geht es für Bayer, Fresenius und Henkel aufwärts. Für Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...