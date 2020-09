DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.332,26 +0,47% -11,02% Stoxx50 3.009,30 +0,73% -11,57% DAX 13.217,67 +0,18% -0,24% FTSE 6.105,54 +1,32% -20,10% CAC 5.067,93 +0,32% -15,22% DJIA 28.106,30 +0,40% -1,51% S&P-500 3.413,87 +0,90% +5,67% Nasdaq-Comp. 11.220,72 +1,48% +25,06% Nasdaq-100 11.470,19 +1,71% +31,34% Nikkei-225 23.454,89 -0,44% -0,85% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,02 +1 174,01

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,96 37,26 +1,9% 0,70 -33,7% Brent/ICE 40,23 39,61 +1,6% 0,62 -34,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.953,88 1.956,78 -0,1% -2,90 +28,8% Silber (Spot) 27,17 27,18 -0,0% -0,01 +52,2% Platin (Spot) 967,48 959,00 +0,9% +8,48 +0,3% Kupfer-Future 3,06 3,07 -0,3% -0,01 +8,2%

Der Goldpreis schwankt mit dem stabilen Dollar um das Vortagesniveau und bleibt damit in der Spanne zwischen 1.920 und 1.980 Dollar je Feinunze. Zuletzt hatte das Edelmetall vor allem von einem schwächeren Dollar profitiert. Daneben stützten die geläufigen Unsicherheiten um Corona, Konjunktur und US-Wahlen. Die Feinunze kostet 1.953 Dollar gegenüber 1.957 am Vortag.

Die Ölpreise legen zu, was Teilnehmer einerseits als eine Erholungsbewegung nach den jüngsten Verlusten ansehen, zum anderen als Reaktion auf Hurrikan Sally, der sich der US-Golfküste nähert. Die IEA hat in ihrem Monatsbericht die Nachfrageprognosen gesenkt, damit aber nur wiederholt, was die Opec bereits am Vortag thematisiert hatte. Am Abend folgen die Daten des privaten Dienstleisters API zu den Lagerbeständen in den USA. Das Barrel der Sorte WTI gewinnt 2,1 Prozent auf 38,06 Dollar, Brent steigt um 1,8 Prozent auf 40,34 Dollar.

FINANZMARKT USA

Freundlich - Die Wall Street schließt an den guten Wochenauftakt an. Gestützt wird das Sentiment von Hoffnungen auf eine globale Wirtschaftserholung. Die mit Spannung erwarteten Daten zur Industrieproduktion im August fielen zwar schwächer aus als erwartet, allerdings wurde der Vormonat nach oben revidiert. Veröffentlich wurden auch die höher als erwarteten Teuerungsdaten sowie der Empire State Manufacturing Index, der stärker hereinkam als prognostiziert und damit die Erholungsfantasie bestätigte. Am Morgen hatten bereits Daten aus China die Zuversicht verstärkt. Unter den Einzelwerten stehen Fiat Chrysler im Blick. Der Autokonzern wird vor der Fusion mit PSA die Dividende kürzen. Die Entscheidung werde zu einer stärkeren Bilanz des kombinierten Unternehmens führen, so die Analysten von Jefferies. Die Aktie steigt um 7,9 Prozent. Kraft Heinz steigen um 1,3 Prozent. Der US-Nahrungsmittelkonzern verkauft sein Käsegeschäft an die französische Lactalis für rund 3,2 Milliarden US-Dollar. Die Nikola-Aktie stürzt um weitere 6 Prozent ab. Der Elektro-Lkw-Hersteller, dessen Fahrzeuge bislang nur Plan sind, sieht sich seit vergangener Woche schweren Betrugs-Vorwürfen vom Shortseller Hindenburg Research ausgesetzt. Nun soll sich einem Bloomberg-Bericht zufolge die Börsenaufsicht SEC um die Anschuldigungen kümmern. Apple wird gegen Mittag New Yorker Zeit neue Produkte vorstellen, coronabedingt lediglich in einer virtuellen Präsentation. Die Aktie steigt im Vorfeld 1,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Die Hoffnungen auf einen Konjunkturaufschwung haben am Dienstag die Kurse an den europäischen Märkten etwas gestützt. Thema Nummer eins war allerdings - zumindest am deutschen Markt - ein Kurssturz der Grenke-Aktien, die zeitweise mehr als 20 Prozent absackten und knapp 19 Prozent schwächer schlossen. Nach Ansicht von Viceroy Research ist die Grenke-Aktie "uninvestierbar wegen unverhohlenen Betrugs in der Buchführung". Darunter seien Dutzende Transaktionen mit nicht angegebenen verbundenen Gesellschaften. Die internen Kontrollen fehlten bei Grenke komplett, so Viceroy. Am Gesamtmarkt blieb es aber nach der ZEW-Konjunkturumfrage bei dem freundlichen Grundton. Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im September entgegen den Vorhersagen weiter verbessert. Im DAX stiegen Heidelbergcement um 1,5 Prozent. Das Brokerhaus Mainfirst hat die Aktien mit einem Kursziel von 65 Euro auf die Empfehlungsliste gesetzt. Bayer zogen um 2,7 Prozent an auf 56,82 Euro. "Die Anleger setzen auf weitere Fortschritte bei der Beilegung der Glyphosat-Klagen in den USA", so ein Händler. Daneben waren Fresenius im Zuge guter Nachfrage nach europäischen Pharma-Aktien mit einem Plus von 1,2 Prozent gesucht. Bei den Sektorenindizes zogen die Stoxx-Indizes der Rohstoff-Aktien und der Pharma-Titel um jeweils knapp 2 Prozent an, der Index der Einzelhandelstitel gewann 2,3 Prozent. Bei den Einzelhandelswerten ragten H&M mit einem Plus von fast 11 Prozent heraus. Die Analysten von Jefferies bewerteten erste Zahlen des schwedischen Modehändlers zum Gewinn im dritten Quartal positiv.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1850 -0,15% 1,1851 1,1836 +5,7% EUR/JPY 125,01 -0,36% 125,69 125,68 +2,5% EUR/CHF 1,0766 -0,12% 1,0767 1,0760 -0,8% EUR/GBP 0,9213 -0,25% 0,9241 0,9251 +8,9% USD/JPY 105,49 -0,21% 106,08 106,18 -3,0% GBP/USD 1,2862 +0,10% 1,2824 1,2793 -2,9% USD/CNH (Offshore) 6,7800 -0,42% 6,8292 6,8353 -2,7% Bitcoin BTC/USD 10.779,26 +0,57% 10.354,76 10.323,38 +49,5%

Der Dollar zeigt sich nach den Verlusten am Vortag stabilisiert, der Dollarindex legt leicht um 0,1 Prozent zu. Der Euro steht bei 1,1850 Dollar nach 1,1873 am Montagabend. Die Gemeinschaftswährung kam dabei mit den US-Konjunkturdaten von ihrem Tageshoch von knapp 1,19 Dollar zurück. Im Blick steht bereits die Sitzung der US-Notenbank, die am Mittwoch ihr Ergebnis mitteilen wird. Viele Teilnehmer gehen davon aus, dass die Fed in nächster Zeit taubenhafter auftreten wird als die EZB.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während es an den chinesischen Börsen dank guter Konjunkturdaten weiter nach oben ging und auch die südkoreanische Börse abermals zulegte, lastete auf dem japanischen Aktienmarkt der stärkere Yen. Die Börse im australischen Sydney zeigte sich ebenfalls leicht im Minus.

China meldete am Dienstag ein überraschend deutliches Wachstum seiner Industrieproduktion im August. Die Umsätze im Einzelhandel stiegen im vergangenen Monat ebenfalls, und zwar erstmals in diesem Jahr. Die Wirtschaftsaktivität sei das denkbar stärkste Signal, dass es mit der chinesischen Wirtschaft stetig wieder aufwärts gehe, kommentierte Stephen Innes von Axicorp die Industriedaten. An der Börse in Tokio sank der Nikkei-225-Index derweil um 0,4 Prozent, nachdem der Yen zum Dollar aufgewertet hatte. Zu den größten Kursverlierern gehörten Nippon Steel mit einem Minus von 4,0 Prozent und Canon, die um 2,7 Prozent fielen. East Japan Railway ermäßigten sich um 2,8 Prozent.

Ein Thema an der Tokioter Börse war auch die Wahl von Yoshihide Suga zum neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei Japans (LDP) am Vortag. Suga hatte sich in der Vergangenheit kritisch zu den Gebühren der japanischen Telekommunikationsanbieter geäußert, was deren Aktien schon am Montag kräftig unter Druck setzte und nun erneut nachgeben lässt. KDDI und NTT Docomo fielen um 1,0 und 0,8 Prozent. Für Sony ging es in Tokio um 2,4 Prozent nach unten. Ursächlich für den Kursverlust war ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach hat Sony das Produktionsziel für die Playstation 5 wegen Problemen mit den Chips um etwa 20 Prozent gesenkt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Fitch bestätigt Finanzstärke-Rating der Allianz SE mit AA

Die Ratingagentur Fitch gesteht der Allianz SE weiterhin eine starke Bonitätseinstufung zu. Sie bestätigte das Versicherer-Finanzstärkerating (IFS) des Konzerns mit AA und das Emittentenausfallrating (IDR) mit AA-. Der Ausblick ist jeweils stabil.

Auto-Zulieferer Continental will Reifenwerk in Aachen schließen

Der Autozulieferer Continental will im Zuge seines Sparprogramms sein Reifenwerk in Aachen schließen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Dienstag die Information der Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie (IG BCE). Rund 1800 Menschen werden demnach ihren Arbeitsplatz verlieren.

Eurowings übernimmt Ryanair-Programm in Düsseldorf fast komplett

Eurowings stößt in den durch den Rückzug von Ryanair freiwerdenden Raum am Flughafen Düsseldorf vor. Wie die Lufthansa-Tochter mitteilte, wird sie rund 95 Prozent des Programms ersetzen, das nach dem Rückzug von Ryanair ab dem 24. Oktober nicht mehr angeboten wird.

Porsches US-Chef wird Nachfolger von VW-Vertriebschef Stackmann

