Liebe Leser, Volatilität geschickt nutzen an der Nasdaq - plus 80% im Inline-Schein in 2 Wochen. Vola nutzen im EuroStoxx Inliner SR90TP - plus 150% in 8 Wochen. DAX-Trading seit Juni mit Turbos im Turbo-Dienst - kein einziger Verlusttrade. H&M positive Zahlen am Dienstag - unsere Reaktion: Umgehend Inditex long! Natürlich. So denken wir quer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...