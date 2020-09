Apple hat am Dienstagabend wie erwartet eine neue Generation seiner Smartwatch vorgestellt. Die Apple Watch Series 6 kann jetzt auch den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Im Rahmen seines Special-Events am 15. September hat Apple eine neue Generation seiner Smartwatch angekündigt. Die Apple Watch Series 6 erinnert vom Design her zunächst an die Vorgängergeneration. Unter der Haube hat sich aber einiges getan. Highlight ist wohl die Möglichkeit, den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen - ein Feature, das etwa auch im Bereich von Corona-Erkrankungen sinnvoll sein ...

