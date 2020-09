The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.09.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.09.2020





ISIN Name

CA46617Q1000 JDF EXPLORAT. INC.

CA48213W1014 JUST ENERGY GROUP

CA6884011082 OSPREY GOLD DEV. LTD

MHY2187A1432 EAGLE BULK SHIPP. DL-,01

